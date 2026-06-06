Caterina Balivo in Costiera Amalfitana, la vacanza tra sole e scelte di stile

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo

Iniziano le vacanze estive per Caterina Balivo. La conduttrice partenopea ha infatti approfittato del primo week-end di giugno per concedersi qualche giorno di relax sulle spiagge della Costiera Amalfitana. A conquistare i follower, ad ogni modo, sono soprattutto gli impeccabili look sfoggiati dall’ex modella.

Caterina Balivo, il look sfoggiati in Costiera

Caterina Balivo sarà impegnata al timone de La Volta Buona fino al 26 giugno, ma riesce comunque a concedersi qualche giorno di relax in attesa delle vacanze vere e proprie. La conduttrice partenopea ha infatti condiviso sui social alcuni scatti dal suo soggiorno in Costiera Amalfitana, immortalando bellissimi scorci e succulente ricette. A rubare la scena, ad ogni modo, sono stati i sofisticati look della conduttrice campana, icona di eleganza a tutti gli effetti.

A bikini striminziti e nude look, la bella Caterina preferisce da sempre outfit più ricercati dal sapore bon ton. Nella prima immagine, Balivo sfoggia una camicia oversize blu navy con colletto bianco a contrasto, sandali flat azzurri e accessori minimal: insomma, un look assolutamente perfetto per le calde giornate estive.

Scorrendo le immagini, a saltare agli occhi è un’elegante jumpsuit con gamba ampia e stampa geometrica nei toni del blu, verde, giallo e bianco. Il look, in perfetto stile resort-chic, crea presenza scenica senza risultare eccessivo, e si sposa benissimo con la terrazza panoramica sullo sfondo.

Ancor più cinematografico l’abito rosso fluido, senza maniche, con gonna ampia che sembra richiamare le atmosfere degli Anni ’50, e che Caterina abbina a sandali bassi e borsa a tracolla nera. Tre outfit che, nella loro diversità, inseriscono la bella conduttrice campana tra le reginette di stile della stagione estiva.

La lunga estate di Caterina Balivo

Caterina Balivo sceglie spesso l’Italia per le sue fughe estive, dimostrandosi una grande fan delle bellezze locali. Lo scorso anno, ad esempio, la conduttrice si era concessa dei giorni di relax con la sua famiglia tra Capri, la Toscana e le Dolomiti, documentando tutto sui social. Quest’anno, ad ogni modo, l’ex modella dovrà attendere ancora qualche settimana prima di poter partire definitivamente per le meritate vacanze.

Il suo La Volta Buona, fortunato talk show che accompagna gli spettatori nella fascia post-pranzo, andrà in onda fino al prossimo 26 giugno, per poi lasciare spazio a Vita in Diretta con Manuela Moreno, quindi a Reazione a Catena di Pino Insegno e Affari Tuoi, che continuerà ad accompagnare il pubblico fino a luglio inoltrato, proseguendo la sfida all’access time con La Ruota della Fortuna.

Non sono quindi previste repliche per il talk show di Caterina, che continuerà ad ospitare nel suo salotto volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche persone comuni, per parlare con loro di attualità, costume ed argomenti più leggeri. Una formula invariata, che ha regalato a Balivo tante soddisfazioni: “La mia volta buona è fare il lavoro che amo, da quando ho 14 anni. È quello che auguro ai miei figli. Perché avere un lavoro che ti appassiona è il vero lusso, oggi”, ha dichiarato lei in un’intervista. E il prossimo anno, a quanto pare, non dovrebbero esserci cambiamenti.