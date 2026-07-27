Caterina Balivo in versione Heidi, con bandana e jorts

Tra prati e vette dolomitiche, Caterina Balivo abbina i jorts alla T-shirt bianca, completando il look da montagna con bandana floreale e cardigan giallo

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Caterina Balivo cambia ancora una volta scenario, ma non il suo modo di raccontare le vacanze: spontaneo, ironico e sempre molto attento allo stile. Dopo le escursioni in bicicletta tra i paesaggi della Val Gardena, la conduttrice si è concessa una giornata all’Alpe di Siusi, trasformando una passeggiata in montagna in un piccolo diario fashion.

Caterina Balivo all’Alpe di Siusi, la sua versione contemporanea di Heidi

Il cielo è terso, i prati sembrano appena usciti da una cartolina e alle spalle di Caterina Balivo si stagliano le cime dolomitiche. In uno scenario del genere sarebbe facile lasciarsi andare alla retorica della montagna incontaminata, della natura che rigenera e del silenzio che riconcilia con il mondo. La conduttrice, però, preferisce un registro più leggero.

“Giornate così non si dimenticano”, scrive su Instagram, prima di sfidare i follower a riconoscere le due montagne visibili nelle fotografie e il prodotto alimentare sul quale comparirebbero. Un piccolo quiz da vacanza, accompagnato dagli hashtag dedicati all’Alpe di Siusi e alle sue consuete “Caterina secrets”.

Nelle immagini, la protagonista non è soltanto la natura. C’è anche il look di Caterina Balivo, costruito con capi essenziali ma tutt’altro che casuali. La conduttrice indossa una semplice T-shirt bianca a maniche corte, corta abbastanza da appoggiarsi sul punto vita senza aderire troppo al busto. La linea pulita e il colore neutro permettono agli altri elementi dell’outfit di emergere senza creare confusione.

Il vero fulcro del look sono i jorts, i pantaloncini in denim che da qualche stagione hanno sostituito gli shorts minuscoli nell’immaginario estivo. Quelli scelti da Caterina Balivo hanno una vestibilità regolare, un lavaggio blu medio e una linea piuttosto asciutta, ma non aderente.

Il capo che trasforma Caterina Balivo nella sua personale versione di Heidi è però la bandana. Legata intorno alla testa e annodata dietro la nuca, ha una base rosa cipria attraversata da motivi floreali e vegetali nei toni del verde, del rosso e del marrone.

Dalla gonna con le frange ai jorts, lo stile cambia ma resta riconoscibile

Soltanto poche settimane prima, Caterina Balivo aveva celebrato la riconferma de La Volta Buona durante la presentazione dei palinsesti Rai con un look completamente diverso. Per l’occasione aveva indossato una gonna nera lunga con frange, abbinata a un top bianco drappeggiato e a sandali con tacco sottile.

Un outfit elegante, femminile e adatto a un appuntamento istituzionale, completato dal ventaglio nero con la scritta La dolce vita. Il dettaglio aveva regalato ironia a una mise molto raffinata, confermando una delle caratteristiche più riconoscibili del suo stile: Caterina Balivo ama vestirsi bene, ma sembra divertirsi ancora di più quando può aggiungere qualcosa che alleggerisca l’insieme.

All’Alpe di Siusi il principio è lo stesso, anche se cambiano completamente i capi. La gonna con le frange lascia spazio ai jorts, i sandali vengono sostituiti dalle scarpe da trekking e il ventaglio cede il posto alla bandana floreale. Rimane però quella capacità di costruire un’immagine leggibile senza renderla troppo studiata.

Anche in montagna, insomma, Caterina sa come farsi riconoscere. Non attraverso loghi appariscenti o abbinamenti impossibili, ma scegliendo un capo di tendenza, i jorts, e accompagnandolo con un dettaglio capace di raccontare l’intera giornata.+

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