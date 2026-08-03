“Perché non posti foto con i tuoi figli”: Caterina Balivo svela la verità

Caterina Balivo racconta su Instagram perché non pubblica foto con i figli Guido Alberto e Cora.

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IPA Caterina Balivo

“Perché non posti foto con i tuoi figli?”, Caterina Balivo non si tira indietro e su Instagram risponde alla domanda di un follower curioso di sapere perché i figli della conduttrice, Guido Alberto e Cora, siano presenti raramente nel suo feed sui social.

“Perché non posti foto con i tuoi figli”: la verità di Caterina Balivo su Instagram

Dopo aver salutato il pubblico nell’ultima puntata stagionale de La Volta Buona, in attesa di tornare al timone dello show, Caterina Balivo si sta godendo le meritate vacanze. La conduttrice è partita alla volta della montagna con il marito Guido Maria Brera, fra trekking e passeggiate, per poi raggiungere la Grecia e la sua amata Capri insieme agli amici e la famiglia.

Negli ultimi post pubblicati su Instagram, Caterina ha postato un carosello di foto che la ritraggono sorridente e felice durante le sue vacanze. “Caro luglio mi sei piaciuto, ti ho aspettato tanto – ha scritto -. Le amiche, il mare, il cibo e la mia amata famiglia. Con voi famiglia virtuale ci vediamo in tv a settembre così come sui social. Stacco a presto”.

In tanti hanno commentato il post della presentatrice. Un utente si è poi chiesto perché nelle foto non fossero presenti i figli della Balivo, frutto del suo amore per Guido Maria Brera.

“Scusa Caterina, ma i tuoi figli sono diventati grandi, non fai mai una foto con loro?”, ha scritto un fan. La Balivo ha replicato, spiegando che sia Guido Alberto che Cora avrebbero scelto di non apparire sui social della madre. Un desiderio che Caterina ha deciso di rispettare.

“Loro non vogliono pubblicare foto e io rispetto questa decisione”, ha raccontato.

Chi sono i figli di Caterina Balivo

Era il 2009 quando Guido Maria Brera e Caterina Balivo si incontrarono ad una cena organizzata da amici in comune dopo che il finanziere aveva notato la conduttrice in una foto su una rivista. “Mi piacque subito perché era solare e frizzante – aveva raccontato lui qualche tempo fa, ospite del Podcast di Luca Casadei -. Così le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini, che conoscevamo entrambi, di fare da messaggero. Lei la lesse e poi mi fece una bellissima telefonata. Mi conquistò definitivamente quando la portai nella casa dove dormimmo insieme ai miei due figli e vidi chi era davvero: una persona che sapeva alternare e modulare la superficialità del mondo dello spettacolo con una parte molto profonda”.

I due, innamoratissimi, si sono poi sposati nel 2014 a Capri con una cerimonia romantica. Hanno avuto due figli: il primogenito Guido Alberto, arrivato nel 2012 e oggi adolescente, e Cora, nata nel 2017.

Guido Maria Brera ha avuto dalla prima moglie altri due figli: Roberto e Costanza, che Caterina Balivo ha conosciuto da subito e con cui ha un bellissimo rapporto.

“Una delle gioie più grandi della mia vita è vedere questa famiglia scombinata, complessa, con caratteri diversi, che però non molla. Bella da vedere, in tutte le sue imperfezioni”, ha svelato in passato il finanziere.