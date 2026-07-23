Caterina Balivo in vacanza in Val Gardena fatica senza rinunciare allo stile

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Il look di Caterina Balivo

L’estate di Caterina Balivo è ufficialmente iniziata: la conduttrice si sta concedendo qualche giorno in Val Gardena, tra sport e scorpacciate di dolci tirolesi. Sempre senza rinunciare, come suo solito, allo stile che da sempre la contraddistingue.

Il look in montagna di Caterina Balivo

Anche in montagna, così come al mare, Caterina Balivo non rinuncia allo stile. Impegnata con le scalate in mountain bike, la conduttrice ha ovviamente scelto un look sportivo ma molto colorato: nelle immagini pubblicate sui social, la showgirl si mostra infatti con leggings neri aderenti, a vita alta, a cui abbina una vivace t-shirt giallo canarino.

Il colore giallo ricorre anche in altri dettagli dell’outfit della Balivo: le calzature hanno delle stringhe in questa nuance, e anche la bandana sfoggiata dalla presentatrice de La Volta Buona è rigorosamente yellow. In alcune immagini, Caterina sfoggia un piumino leggero grigio chiaro a trapunta orizzontale, ideale per fronteggiare le rigide temperature delle vette.

Gli accessori? Occhiali da sole scuri con montatura squadrata nera, zaino in tela color verde militare e un cappello da sole beige, che gli occhi più attenti potranno notare appeso al manubrio della bicicletta. Insomma, anche la montagna necessita di un codice look ben studiato.

Le vacanze di Caterina Balivo

Nell’ultimo carousel pubblicato sui social, Caterina Balivo mostra alcuni scatti dalle sue vacanze in Val Gardena: “Metti cinque persone che non si conoscono e parti presto per raggiungere la meta, sapendo che mangerai il KAISERSCHMARREN( è la tipica frittata dolce tirolese). Ad ognuno il suo obiettivo”, scrive ironicamente la conduttrice nella didascalia che accompagna il post.

Le immagini, invece, restituiscono i bellissimi paesaggi dell’Alto Adige, che la conduttrice esplora a bordo della sua mountain bike. Tra una vetta innevata e una splendida vallata, ogni tanto, spuntano anche immagini delle ghiotte prelibatezze locali, che Caterina e i suoi amici sembrano apprezzare non poco.

Gli interessi della Balivo, almeno in fatto di vacanze estive, sembrano piuttosto variegati: prima di approdare in Val Gardena, l’ex modella si era concessa diverse capatine al mare in compagnia della sua famiglia. Da giugno ad oggi, la bella Caterina ha nuotato nella acque della costa cilentana e passeggiato sulle spiagge della splendida costiera amalfitana. Quali mete sceglierà, invece, per le sue vacanze d’agosto?

Caterina Balivo, quando tornerà in tv

Caterina Balivo è in pausa dalla tv dallo scorso 26 giugno, data in cui è andata in onda l’ultima puntata de La Volta Buona. Il fortunato talk show è stato già confermato per una nuova stagione, anche se, al momento, non c’è ancora una data ufficiale: con ogni probabilità, le nuove puntate potrebbero comunque arrivare nella prima metà di settembre.

Dal prossimo autunno, quindi, la conduttrice partenopea tornerà nel salotto della Rai con interviste, ospiti e temi di attualità. Una grande soddisfazione, che lei stessa ha commentato con grande orgoglio: “La mia volta buona è fare il lavoro che amo, da quando ho 14 anni. È quello che auguro ai miei figli. Perché avere un lavoro che ti appassiona è il vero lusso, oggi”. Quanta saggezza.