Chanel Totti mette alla prova mamma Ilary in vacanza: “Come Pechino Express”

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IPA Chanel Totti e Ilary Blasi insieme in vacanza

L’estate di Chanel Totti prosegue tra mare, sole e qualche giorno di vacanza in compagnia delle persone più vicine. La 19enne si trova a Formentera, e tra un momento di relax e l’altro non rinuncia a condividere sui social qualche scorcio delle sue giornate.

Al suo fianco c’è anche mamma Ilary Blasi, con cui sta trascorrendo parte della vacanza. E proprio durante una delle loro uscite insieme, Chanel ha deciso di “sfidarla” e di riportare entrambe, almeno per qualche minuto, alle atmosfere di Pechino Express.

Chanel fa provare a Ilary il “brivido” di Pechino Express

La vacanza di Chanel Totti a Formentera è fatta soprattutto di relax, mare e momenti bellissimi vissuti tra giornate in barca e panorami da sogno. Ma anche quando la destinazione è quella giusta per staccare la spina, la giovane Totti non sembra avere intenzione di rinunciare al suo spirito più avventuroso, magari coinvolgendo anche mamma Ilary Blasi.

Nelle Instagram Stories condivise dall’isola, Chanel ha infatti mostrato un momento della giornata ben diverso dai soliti scatti da tintarella: un tragitto fatto a bordo di un pick-up.

Lei, seduta sul cassone del mezzo insieme ad alcuni amici e a Ilary. Una situazione tutt’altro che comoda e che alla conduttrice ricorda immediatamente qualcosa: “È un déjà vu questo, Chani”, osserva rivolgendosi alla figlia.

La risposta di Chanel arriva spontanea: “Io sono abituata”. Del resto, dopo quello che ha vissuto qualche mese fa, un viaggio sul cassone di un pick-up può quasi sembrare una passeggiata.

Il riferimento è chiaramente a Pechino Express, l’avventura che ha visto Chanel protagonista insieme a Filippo Laurino. I due, amici fin dall’infanzia e coppia dei Raccomandati, hanno affrontato il lungo percorso del programma tra Indonesia, Cina e Giappone, arrivando fino alla vittoria dell’edizione. Oltre 5.000 chilometri di viaggio, prove e imprevisti che hanno portato i due giovanissimi amici fino al tappeto rosso finale di Kyoto.

E proprio Pechino Express rappresenta un capitolo importante per Chanel, che per la prima volta ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico televisivo al di là del suo cognome e dei suoi genitori.

Ora, a distanza di qualche mese, sembra quasi che Chanel voglia far vivere almeno un piccolo assaggio di quell’esperienza anche alla mamma. Nella storia successiva, infatti, pubblica una foto di gruppo e accompagna l’immagine con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “Gli faccio provare il brivido di Pechino Express”.

Chanel Totti e Ilary, vacanza prima di un autunno importante

L’avventura in pick-up è solo uno dei tanti momenti che stanno scandendo la vacanza di Chanel Totti e Ilary Blasi. A Formentera madre e figlia si stanno concedendo il meglio dell’estate, tra giornate in barca, mare, foto sul sup e panorami da cartolina. Una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, senza però rinunciare a qualche attività diversa dal semplice prendere il sole.

Del resto, per Chanel non è una novità. La giovane Totti sembra avere una certa difficoltà a stare ferma quando è in vacanza e anche nei giorni trascorsi con il fratello Cristian aveva mostrato un lato più dinamico e sportivo. Proprio qualche settimana fa, aveva condiviso un video in cui si cimentava in una partita di palleggi con lui, mostrando una buona dimestichezza con il pallone e ricordando inevitabilmente la passione per il calcio di papà Francesco.

Formentera però è anche una pausa prima di un autunno che si preannuncia piuttosto intenso. Ilary è attesa a settembre al Grande Fratello Vip, di cui tornerà alla conduzione, mentre nella sua vita privata c’è un altro appuntamento molto importante all’orizzonte: le nozze con Bastian Muller.