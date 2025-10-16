Francesco Totti e Chanel, tensioni per “Pechino Express”: l’indiscrezione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Chanel e Francesco Totti in lite per Pechino Express

Zaino in spalla, scarpe comode e tanta voglia di mettersi in gioco: Chanel Totti è pronta a partire per uno dei viaggi più intensi e affascinanti del piccolo schermo, quello di Pechino Express.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sarà infatti tra i concorrenti ufficiali del reality condotto da Costantino della Gherardesca, in coppia con l’amico Filippo Laurino. Un progetto ambizioso che, secondo i rumors, non avrebbe però entusiasmato del tutto papà Francesco, alimentando nuove tensioni tra i due.

Francesco Totti e Chanel, il litigio per “Pechino Express”

Da tempo Chanel Totti sogna di costruirsi un futuro nel mondo dello spettacolo. Seguitissima sui social, la giovane influencer romana sembra pronta a fare il grande salto davanti alle telecamere. Ma non tutti, in famiglia, sembrano approvare questa scelta.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Francesco Totti non sarebbe convinto che la figlia debba seguire le orme della madre Ilary, regina indiscussa del piccolo schermo. Eppure, per Chanel, la televisione non è una novità assoluta: in passato si era parlato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, poi sfumata prima dell’annuncio ufficiale.

Questa volta, però, Chanel sembra decisa a fare sul serio, con o senza il consenso di papà. Una scelta che, secondo i bene informati, avrebbe raffreddato ancora di più un rapporto padre-figlia già piuttosto complicato. Chanel, infatti, non ha presenziato alla festa per i 49 anni del calciatore: un’assenza che, insieme a quella del fratello Cristian, si è fatta sentire e ha alimentato nuovi pettegolezzi sulla distanza tra i due.

Chanel Totti a “Pechino Express”, cosa c’entra Ilary Blasi

Se da un lato Francesco Totti sembra non aver accolto con entusiasmo la partecipazione della figlia a Pechino Express, dall’altro Ilary Blasi avrebbe invece sostenuto Chanel sin dall’inizio. Secondo il settimanale Oggi, “dietro il sì di Chanel stavolta c’è sua madre Ilary Blasi”.

Un appoggio che non sorprende, considerando anche il legame che unisce la giovane concorrente al suo compagno di viaggio, Filippo Laurino.

Il ragazzo, oltre a essere videomaker e appassionato di natura, è anche “il figlio della storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin”.

Un’amicizia, la loro, che si lega inevitabilmente anche il nome di Ilary e la sua carriera nello spettacolo. Al di là dei legami e dei retroscena, però, la partecipazione a Pechino Express 2026 potrebbe davvero segnare un punto di svolta per Chanel.

Per molti della sua generazione, i reality sono la prima vera occasione per mostrarsi lontano da filtri, like e social routine. Un’avventura che richiederà grinta, resistenza e spirito di adattamento: qualità che Chanel sembra avere, e che potrebbero permetterle di sorprenderci tappa dopo tappa.

Nel frattempo, resta da vedere se questa scelta televisiva segnerà solo l’inizio di una carriera nel mondo dello spettacolo o anche un nuovo equilibrio familiare. Di certo, la figlia d’arte più chiacchierata del momento ha deciso di mettersi in viaggio, e di farlo, ancora una volta, completamente a modo suo.