Fonte: IPA Graziella Lopedota, manager dei VIP

Per quanto dei personaggi famosi possano sembrare distanti l’uno dall’altra, a volte si evidenziano dei fili rossi che li tengono ben stretti. È il caso delle agenzie di rappresentanza e in questo campo Graziella Lopedota è tra gli agenti VIP più noti e apprezzati.

Chi lavora dietro le quinte non gode ovviamente degli stessi riflettori degli assistiti. Nel dietro le quinte dello spettacolo, però, i loro nomi sono decisamente famosi e rispettati. Proviamo quindi a scoprire qualcosa in più sulla manager.

Chi è Graziella Lopedota

Graziella Lopedota è nata il 12 settembre 1969. La famosa manager VIP ha 54 anni e con i personaggi famosi che rappresenta ha spesso un rapporto molto stretto. Non è infatti insolito vederla al loro fianco, spesso al di fuori degli ambiti strettamente lavorativi.

Alquanto attiva sui social, è seguita da circa 47mila profili. Di recente il suo account Instagram è ricco di foto che la ritraggono al fianco di Ilary Blasi. La gestione della conduttrice è stata di certo movimentata negli ultimi tempi, considerando i tanti cambiamenti.

Ha stretto un accordo con Netflix per Unica e si è occupata del contratto per Che Stupida, fino ad arrivare al confronto con Mediaset per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Qualcosa è mutato nel rapporto con Pier Silvio Berlusconi, viene da pensare, considerando la promozione a sorpresa di Vladimir Luxuria alla guida. Per Ilary Blasi spazio a Battiti live, visto da alcuni come un declassamento.

Nella sua bio si legge “fondatrice di Notoria”. La celebre agenzia di rappresentanza VIP è stata lanciata soprattutto dal compianto Franco Tuzio, di cui lei è stata il braccio destro. Oggi è a capo dell’intera struttura e gestisce tantissimi personaggi della televisione italiana. Suo il merito d’aver rimpinguato le fila dei clienti, dal 2017 a oggi.

La vita privata di Graziella Lopedota

Come detto, Graziella Lopedota rientra nel novero di quei personaggi del dietro le quinte dello spettacolo. Per quanto abbia un profilo social pubblico, preferisce non mostrarsi e raccontarsi più del dovuto. Sappiamo di lei che è sposata con Gabriele Laurino. Un matrimonio dal quale ha avuto due figli, Niccolò e Filippo. Qualche vaga informazione è possibile ottenerla in merito dai social. Sappiamo infatti che il primogenito si è laureato presso la Iulm di Milano. Difficile invece scoprire qualcosa in più sul marito che, nonostante vanti numerose amicizie VIP, dato il lavoro della moglie, è estraneo allo showbiz.

Tutti i personaggi

Tanti i VIP rappresentati da Graziella Lopedota, che vanta un rapporto più stretto con alcuni, ovviamente. Basti pensare che a ottobre scorso è stata avvistata a Trani con Ilary Blasi. Le due chiacchieravano a pranzo, gustando dei manicaretti a base di pesce. A dimostrazione di ciò, dall’estate scorsa ha iniziato a seguire anche Chanel Totti. Il suo nome non appare nel novero dei personaggi riportati sul sito dell’agenzia, certo, ma potrebbe trovare spazio in futuro. Per il momento c’è tanta strada da fare per individuare il suo giusto posizionamento, liberandola magari dall’ombra della fama dei genitori.

Ecco chi sono i principali clienti: