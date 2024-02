Elena Guarnieri, chi è la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi

Fonte: IPA Giornalista Elena Guarnieri

Le voci di corridoio sono state infine confermate, Ilary Blasi non sarà più la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Al suo posto spazio a Vladimir Luxuria, promossa dal ruolo di opinionista a padrona di casa.

Un passo indietro deciso dall’alto per Blasi, che lascia il timone dopo tre edizioni. Il tutto confermato da Pier Silvio Berlusconi che, nel corso dell’incontro con la stampa, ha svelato come alla presentatrice sarà data la conduzione di Battiti Live. Con questo cambio di ruoli, però, resta scoperta la sedia di opinionista. Un incarico che passerà a Elena Guarnieri, con ogni probabilità. Così come avvenuto al Grande Fratello con Cesara Buonamici, dunque, ci sarà l’aggiunta di un volto del giornalismo Mediaset.

Chi è Elena Guarnieri

Elena Guarnieri è uno dei volti televisivi più noti d’Italia, almeno per quanto riguarda l’ambito giornalistico. Nata a Milano il 30 ottobre 1967, è un’esperta giornalista ma anche autrice televisiva, attrice e conduttrice.

Una carriera legata a stretto filo a Mediaset, la sua, anche sotto l’aspetto della vita privata. A lungo è stata infatti legata al manager di rete Niccolò Querci. È madre e il nome di suo figlio è Fabio Antonio, che ha ammesso d’aver cresciuto da sola.

Abita a Milano, ma per motivi di lavoro si è spesso spostata a Roma. Molto legata ai suoi genitori, Mary e Galdino, che hanno avuto anche altri due figli, Claudio e Laura. Il suo ingresso nel mondo della televisione è stato casuale. Una storia che richiama quella di tanti. Basti pensare all’ingresso di Matthew Perry nel cast di Friends. Aveva accompagnato un amico a un provino da modello. Alla fine, però, scelsero lei.

Poco più che ventenne, ha fatto il suo esordio in televisione. Non come giornalista, bensì come valletta nel programma di Corrado Tedeschi, Il gioco delle coppie. Era il 1990 e in seguito ha partecipato a programmi come Ciao Italia e Guida al Campionato.

Ha rapidamente messo in evidenza le proprie capacità, riuscendo a ritagliarsi ruoli differenti. È stata autrice e conduttrice di Vite straordinarie dal 2004 al 2011, ad esempio. Ha inoltre tentato la carriera da attrice, senza però troppa fortuna. Apparsa nella sit-com con Gino Bramieri Nonno Felice, così come in Casa Vianello con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Con gli anni ha poi abbandonato il mondo dell’intrattenimento, dedicandosi all’informazione. Dal 1996 al 2007 è stata seduta alla scrivania di Studio Aperto. In seguito è approdata al TG5, ricoprendo il ruolo di caporedattrice.

La reazione del pubblico

I fan de L’Isola dei Famosi hanno reagito in vari modi a questo insieme di notizie. Da un lato c’è chi si dispiace per l’addio forzato di Ilary Blasi. Alcuni non apprezzano la gestione di Pier Silvio Berlusconi e, sotto quest’aspetto, si lasciano andare a ipotesi su ripicche legate al progetto Netflix per il documentario Unica.

La conduttrice vive intanto il suo momento di grande esposizione in totale serenità. Ha presentato il suo libro Che Stupida e non sembra risentire affatto di tale decisione della rete. Ci si aspetta ora un differente approccio alla conduzione da parte di Vladimir Luxuria, che ha ottenuto una ghiotta chance di dare una svolta alla propria carriera televisiva.

Il vero dubbio è rappresentato però da Elena Guarnieri. Dovesse essere confermata, come pare, dovrà dimostrare un certo attaccamento al format e una conoscenza delle sue dinamiche. Il pubblico teme infatti che la presenza di un’altra giornalista in un reality non offra una garanzia culturale, bensì dei momenti di imbarazzo.