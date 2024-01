“Ilary Blasi e Alvin fuori da L’Isola dei Famosi: cambia tutto al reality”

Fonte: IPA Alvin e Ilary Blasi

Cambia tutto a L’Isola dei Famosi 2024. Fuori dai giochi Ilary Blasi e Alvin, rispettivamente conduttrice e inviato delle ultime edizioni del reality show di Canale 5. L’annuncio ufficiale manca ancora ma fonti autorevoli assicurano che Pier Silvio Berlusconi avrebbe optato per una rivoluzione del reality show, un po’ come accaduto in questa stagione televisiva per altri programmi dell’azienda del Biscione. La nuova presentatrice avrebbe addirittura già superato brillantemente due provini e convinto la rete.

“Ilary Blasi e Alvin lasciano L’Isola dei Famosi”

Dagospia ha confermato un’indiscrezione che circola da tempo: Vladimir Luxuria dovrebbe sostituire Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2024. Da opinionista a conduttrice, come accaduto con Alfonso Signorini al Grande Fratello. “Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su Vladimir Luxuria per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi – si legge sul portale – L’opinionista promossa sul campo conduttrice al posto di Ilary Blasi, nonostante le smentite di rito l’ex parlamentare avrebbe girato ben due numeri zero. Il risultato? Vladimir, malgrado i dubbi della società di produzione Banijay, si avvicina a grandi falcate verso l’obiettivo. A un passo dal sì definitivo“.

Non a caso nell’ultima intervista che Ilary Blasi ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo non si è fatto alcun cenno a L’Isola dei Famosi, che partirà ad aprile subito dopo la fine del Grande Fratello (data provvisoria d’inizio lunedì 8 aprile). La presentatrice ha presentato il suo libro Che stupida, ha parlato della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ha risposto alle insinuazioni di Cristiano Iovino (ribattezzato l’uomo del caffè) ma non ha fatto nessuna menzione al suo ritorno sul piccolo schermo. Silenzio assoluto anche da parte dell’amica Silvia, compagna tra l’altro di Pier Silvio Berlusconi.

Al gossip di Dagospia si aggiunge quello di Fanpage, che assicura che molto probabilmente pure Alvin non tornerà a L’Isola dei Famosi: “Non risulterebbe tra i nomi confermati per questa nuova avventura honduregna, sebbene abbia dimostrato in questi anni, con più di cinque stagioni dell’Isola alle spalle, di ricoprire alla perfezione quel ruolo. D’altronde, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, era stato proprio Piersilvio Berlusconi a tesserne le lodi, paventando anche la possibilità di affidargli, in futuro, un programma in solitaria, cosa che al momento non sembrerebbe però rientrare nei piani televisivi almeno della prossima primavera”.

Tutto tace sul fronte degli opinionisti mentre sono spuntati i nomi dei primi papabili naufraghi. In lizza ci sarebbero: Joe Bastianich, che lo scorso anno ha vinto Pechino Express, Rossella Erra, opinionista prima del salotto di Caterina Balivo e poi di Ballando con le Stelle, e il giornalista Alan Friedman.

Ilary Blasi e le presunte frizioni con Mediaset

Non è chiaro il motivo della presunta scelta di Pier Silvio Berlusconi di far fuori da L’Isola dei Famosi Ilary Blasi. Si è vociferata di una presunta frizione tra l’ex signora Totti con Mediaset dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix. Ilary, per sancire un riavvicinamento con l’emittente, avrebbe poi scelto il salotto di Silvia Toffanin per parlare, in maniera piuttosto franca, dei cambiamenti che hanno scosso la sua vita privata.