Fonte: IPA Alan Friedman, nel cast dell'Isola 2024

Nuove indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2024, tra i nomi dei papabili naufraghi spunta anche quello del noto giornalista Alan Friedman. A lui spetterebbe il ruolo che, nella scorsa edizione, fu di Alessandro Cecchi Paone. E Friedman non è il primo nome tra quelli possibili per l’approdo alle famose spiagge dell’Honduras.

Alan Friedman all’Isola 2024?

Stando alle indiscrezioni riportate da Tv Blog (che anticipa anche l’ospitata di Francesco Totti a Sanremo) la società Banijay, detentrice del format dell’Isola dei Famosi, sarebbe entrata in contatto con Alan Friedman per proporgli la partecipazione al seguitissimo adventure game di Mediaset.

Come da tradizione, anche la prossima edizione del programma potrebbe contare tra i suoi concorrenti la figura di un giornalista autorevole, curioso da vedere spoglio di giacca e cravatta alle prese con problematiche tutt’altro che intellettuali. In tale ruolo abbiamo già visto Alessandro Cecchi Paone e, in precedenza, Pierluigi Diaco, Francesca Fogar e Rosanna Cancellieri.

Alan Friedman, dall’economia alla sopravvivenza

Nato a New York nel 1956, Alan Friedman è stato per anni tra le firme più rilevanti dell’autorevole rivista economica londinese Financial Times. Nel suo curriculum da giornalista rientra il grande caso dell’Iraq-gate, che svelò la vendita di armi al dittatore Saddam Hussein tramite finanziamenti illeciti della Banca Nazionale del Lavoro. Negli Anni ’90, fu il primo statunitense a condurre un programma di economia in Europa.

In Italia si fa conoscere a metà Anni ’90 con il seguitissimo (per essere un programma di approfondimento economico) Maastricht-Italia. Diventa in seguito volto fisso della Rai, dove si occupa di giornalismo economico e finanziario. Passa in seguito a Sky, collaborando al lancio delle versioni italiane di Sky TG 24 e Sky Sport. Lavoro anche su La7 ed è autore di numerosi libri.

Oggi Friedman, innamorato della Toscana, vive a Forte dei Marmi assieme alla moglie Gabriella Carignani.

Gli altri concorrenti dell’Isola 2024

Prima di quello del giornalista Alan Friedman, era spuntato il nome del cuoco e imprenditore televisivo Joe Bastianich. Anche la sua partecipazione è stata ipotizzata da un’indiscrezione di Tv Blog, per Bastianich si tratterebbe della seconda partecipazione a un reality show, dopo quella di Pechino Express che lo vide vincitore.

Sempre la stessa testata ha riportato la volontà da parte della produzione di portare sull’isola anche Rossella Erra, la tribuno del popolo di Ballando con le stelle. “Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione. Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi all’Isola dei famosi. Ora però è prematuro parlarne” aveva rivelato lei stessa.

“Io sono una fan dei reality, li seguo e li commento da sempre. Questo mi influenza. Per me è un grande onore essere considerata nella rosa dei concorrenti dell’Isola dei famosi. – ma per Erra non si tratta di una decisione semplice – Ma devo fare una riflessione profonda: sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (autore della conduttrice, ndr). Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata”.