Il prossimo Sanremo potrebbe essere l’ultimo per Amadeus e il conduttore ha deciso di renderlo indimenticabile. Amadeus sa che l’ospite internazionale affascina, ma è il nazionalpopolare a catturare davvero. E non esiste star mondiale in grado di appassionarci tanto quanto i protagonisti dei nostri personalissimi drammi all’italiana. Per questo motivo (e per parecchi altri di cui adesso parleremo) se Francesco Totti dovesse davvero arrivare sul palco dell’Ariston, sarebbe il più clamoroso evento di questo Festival.

Totti a Sanremo, trattative in corso

La prima volta che si era parlato di Francesco Totti a Sanremo 2024 era lo scorso autunno, quando si ipotizzava una possibile co-conduzione del calciatore. Della cosa non si era poi fatto nulla ma, a ormai meno di due settimane dell’inizio del Festival, il nome del Capitano torna a circolare negli studi Rai.

Stando a quanto riporta Tv Blog, Amadeus lo vorrebbe come grande ospite (non è ancora stato stabilito in quale serata) e pare siano già in corso delle trattative per stabilire modalità e cachet della partecipazione di Totti al Festival. Per il calciatore sarebbe la seconda volta sul palco dell’Ariston: la prima fu nel 2017, quando a condurre la kermesse c’erano Carlo Conti e Maria De Filippi.

Totti all’Ariston e Ilary in libreria

Si parlava di drammi nazionalpopolari. Francesco Totti ospite del Festival di Sanremo 2024 sarebbe un colpaccio perché si tratterebbe della sua prima apparizione pubblica dopo il divorzio. O la seconda se si considera la considera la puntata di Viva Rai2! in compagnia proprio di Amadeus e del co-conduttore della prima serata Marco Mengoni (e anche questo è un indizio).

E le prime parole di Totti post divorzio (perché, insomma, non potrà non menzionare affatto la cosa) arriveranno proprio negli stessi giorni in cui Ilary Blasi esordirà nelle librerie con il suo nuovo libro Che stupida, la mia verità. Ulteriore capitolo scritto della sua epopea da moglie tradita, dopo la versione televisiva del documentario Unica, su Netflix.

E se al Festival arrivasse anche Ilary?

Di trattative in questo caso non ve ne sono o, se esistono, sono più che segrete. Ma concediamoci di sognare, solo per un attimo e di immaginare anche Ilary Blasi sul palco del Festival di Sanremo 2024, magari proprio per promuovere il suo libro, proprio il giorno dopo l’ospitata dell’ex marito. Sarebbe il gran finale della seguitissima soap opera detta guerra dei Rolex.

Gli altri ospiti di Sanremo 2024

Nessuno come Totti, non in questo preciso momento storico, eppure anche gli altri ospiti selezionati da Amadeus per il suo quinto Festival di Sanremo sono a dir poco rilevanti. Ad aprire la prima puntata, Marco Mengoni, vincitore dell’edizione passata. Il cantante non sarà semplice ospite ma vero co-conduttore.

Il giorno dopo sarà il turno di due maestri della musica italiana: Giovanni Allevi e Giorgia, mentre il deejay di fama internazionale Bob Sinclair si esibirà sulla nave della Costa Smeralda. La terza serata sarà quella dell’attesissimo Russel Crowe e di Eros Ramazzotti. Venerdì tempo di amarcord con Gigi D’agostino sul palco e, alla finale, Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti.