Ascolti tv 10 febbraio: la finale di Sanremo non ha rivali

Fonte: IPA Ascolti tv, finale Sanremo 2024

“Sanremo è Sanremo”, e se c’è una cosa che il Festival condotto da Amadeus ci ha insegnato è che i telespettatori italiani continuano ad apprezzare la kermesse musicale su Rai 1. Sabato 10 febbraio va in onda la finale del Festival di Sanremo 2024, condotta dall’instancabile “Ama” e (co-conduttore d’eccezione) Rosario Fiorello. Una ventata di musica e di simpatia che, se i dati della serata rispecchiano quelli delle quattro precedenti, si guadagna un importante primo posto nella gare degli ascolti tv della seconda settimana di febbraio. La finale ha assicurato la vittoria ad Angelina Mango, in gara con il brano La noia, e ha visto sul podio anche Geolier e Annalisa.

Sugli altri canali tv vanno in onda programmi che provano a ritagliarci qualche ascolto da Sanremo. Canale 5 trasmette un cult, Titanic, con l’interpretazione indimenticabile di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Rai 2 trasmette F.B.I. mentre Rai 2 manda in onda il film Red land – Rosso Istria. Anche Rete 4 e Italia 1 puntano su due film: il primo un film d’azione, Gli Spietati, il secondo un film per i più piccoli, Scarpette Rosse e i sette nani.

Ascolti tv 1o febbraio: Sanremo irraggiungibile

Nella serata di ieri, sabato 10 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:27 alle 1:59 – la serata finale del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 14.301.000 spettatori pari al 74.1%, preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:47 alle 21:22, a 14.615.000 spettatori e il 61.2%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:27 alle 23:31, ha raccolto 17.281.000 spettatori (70.8%) mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, ha raccolto 11.724.000 spettatori (78.8%). All’interno il TG1 60 secondi delle 23:56 ha informato .000 individui (%). Su Canale5 – dalle 21:49 alle 1:22 – Titanic ha raccolto davanti al video 810.000 spettatori con uno share del 4%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 494.000 spettatori (2%). Su Italia1 Scarpette rosse e i 7 nani ha radunato 434.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rai3 Red Land – Rosso Istria coinvolge 303.000 spettatori e l’1.2%. Su Rete4 Gli spietati totalizza un a.m. di 375.000 spettatori (1.6%). Su La7 Operazione sottoveste ha registrato 383.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 259.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Chernobyl – Fuga dall’inferno cattura l’attenzione di 236.000 spettatori con l’1%. Sul 20 Torque – Circuiti di fuoco arriva a 197.000 spettatori (0.8%). Su Rai4 Double Team – Gioco di squadra si porta a 202.000 spettatori (0.8%). Su Iris L’amore criminale ha raggiunto 184.000 spettatori (0.7%). Su TopCrime Poirot interessa 296.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv 10 febbraio 2024

Su Rai1 Prima Festival registra 10.340.000 spettatori pari al 47.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 2.082.000 spettatori con l’8.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.092.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 528.000 individui all’ascolto (2.4%) nella prima parte e 433.000 individui all’ascolto (1.8%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! sigla 565.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozzaottiene un a.m. di 257.000 spettatori (1.2%).

Preserale: ascolti tv 10 febbraio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.988.000 spettatori pari al 26.2% mentre L’Eredità Weekend ha registrato 5.004.000 spettatori pari al 29.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.940.000 spettatori (13.5%) mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.728.000 spettatori (16.6%). Su Rai2 TG2 – Speciale Giorno del Ricordo raduna 181.000 individui (1.3%) e Squadra Speciale Cobra 11 coinvolge 227.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 447.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 423.000 spettatori (2.7%) e C.S.I. Miami raggiunge 642.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.121.000 spettatori pari al 12.2% mentre Blob – Speciale Sanremo segna 1.088.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 572.000 spettatori (3%). Su Tv8 4 Hotel appassiona 322.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 385.000 spettatori medi (share del 2.6%) nel secondo episodio.