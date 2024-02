Ascolti tv del 16 febbraio: è guerra tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis

Fonte: Getty Images Antonella Clerici

Antonella Clerici è tornata con The Voice Senior. La prima puntata della quarta stagione in onda su Rai 1 in prima serata venerdì 16 febbraio ed è subito guerra di ascolti contro Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin su Canale 5.

Su Rai 1 Antonella Clerici è sempre al timone della quarte edizione di The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Antonellina è affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci anche dal recente successo di The Voice Kids. Ma questa è solo la prima di altre 6 puntate, trasmesse in prima serata il venerdì.

Su Canale 5 invece ritroviamo Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Ciao Darwin, dopo la sospensione della scorsa settimana per evitare il confronto con Sanremo. In questa puntata si sfidano Tamarri ed Eleganti. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Floriana Secondi e Raffaello Tonon.

Su Rai 2 va in onda il film Lo chiamavano Jeeg Robot, mentre su Italia 1 Rambo – Last Blood. Rete 4 propone il consueto appuntamento con Quarto Grado.

Prima serata, ascolti tv 16 febbraio: The Voice Senior batte Bonolis

Venerdì 16 febbraio 2024, su Rai 1 va in onda la prima puntata di The Voice Senior 4. La simpatia di Antonella Clerici coinvolge 3.557.000 spettatori pari al 21.5% di share (presentazione a .000 e il %). Su Canale5 Ciao Darwin 9 ha incollato davanti al video 2.891.000 spettatori con uno share del 19.7% (Highlights: .000 – %). Su Rai2 Lo chiamavano Jeeg Robot raccoglie 512.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Rambo: Last Blood raccoglie 1.224.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Illusioni perdute in prima tv raccoglie 442.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.312.000 spettatori (8.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 927.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo in prima tv free ottiene 236.000 spettatori con l’1.2% (puntata in seconda serata in replica a 170.000 e l’1.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 603.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 I mercenari segna 283.000 spettatori (1.5%). Su Iris Prisoners è scelto da 288.000 spettatori (1.7%). Su La5 Serendipity – Quando l’amore è magia coinvolge 297.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time: ascolti 16 febbraio 2024

Su Rai1 Cinque Minuti viene seguito da 4.545.000 individui (23.2%) mentre Affari Tuoi intrattiene 4.896.000 spettatori con il 24.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia convince 3.123.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 TG2 Post sigla 667.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.427.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.753.000 spettatori (7.9%) e Un Posto al Sole segna 1.719.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 576.000 spettatori con il 2.9% (breve presentazione a 236.000 e l’1.2%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.496.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 100% Italiain trattiene 422.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 603.000 spettatori (3%).

Preserale, ascolti tv 16 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.536.000 spettatori pari al 25.6% mentre L’Eredità è visto da 4.668.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! raduna 2.030.000 spettatori con il 15.7% mentre Avanti un Altro! gioca con 3.344.000 spettatori pari al 21%. Su Rai2, dopo TG Sport Sera (478.000 – 3.6%), M’illumino di meno – No borders raduna 249.000 spettatori (1.6%) mentre Castle interessa 520.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 479.000 spettatori (3.3%) mentre C.S.I. Miami totalizza 756.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 i TGR informano 2.494.000 spettatori pari al 14.3%. Blob segna 1.106.000 spettatori pari al 5.8% e Caro Marziano appassiona 1.303.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 441.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Padre Brown sigla 225.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 319.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 474.000 spettatori (2.6%).