Ascolti tv del 23 luglio, Paolo Bonolis vince su tutti anche in replica

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Federico Ruffo ha debuttato su Rai 3 con Filorosso Revolution e si è subito scontrato nella battaglia degli ascolti con Paolo Bonolis, tornato su Canale 5 assieme a Luca Laurenti con la replica di Ciao Darwin.

Su Rai 3 è andata in onda la prima puntata di Filorosso Revolution, il nuovo programma del giornalista Federico Ruffo, che sarà trasmesso ogni martedì fino al 3 settembre. Nel primo appuntamento è stata trasmessa una lunga inchiesta di Daniele Piervincenzi sul Poligono militare di Capo Teulada e con un’inchiesta sugli orsi del Trentino, con immagini inedite ed esclusive, che mostrano la difficile convivenza degli ultimi quattro anni da un diverso punto di vista.

Rai 2 ha presentato il documentario Generazione di Fenomeni. La miglior squadra di pallavolo del XX secolo che ha raccontato la storia della nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90 che ha vinto tre volte consecutivamente il titolo di “campione del mondo” (1990, 1994, 1998).

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati su Canale 5 con la replica di Ciao Darwin. Su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata della serie Delitti ai Caraibi, mentre su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside.

Prima serata, ascolti tv del 23 luglio: Ciao Darwin vince su tutti

Su Rai 1 Sophie Cross 2 – Verità Nascoste piace a 1.502.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin vince con 1.708.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 il documentario Generazione di Fenomeni intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 969.000 spettatori pari al 9%.

Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 655.000 spettatori con il 4.2%, nella presentazione dalle 21.18 alle 21.57, e 490.000 spettatori e il 4.1%, dalle 21.57 alle 0.00. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 539.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 962.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 554.000 spettatori con il 3.8% (episodio in replica in seconda serata: 366.000 – 3.6%). Sul Nove Ip Man 3 raduna 332.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time, dati del 23 luglio

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.598.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.491.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 637.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.119.000 spettatori (7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.067.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.518.000 spettatori (9.2%).

Su Rete4 4 di Sera interessa 683.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 1.292.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 413.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 613.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 23 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.973.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.825.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5, in replica, The Wal – Protagonisti piace a 1.273.000 spettatori (15%), mentre The Wall segue 1.893.000 spettatori (17%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (389.000 – 4.6%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 355.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 435.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 265.000 spettatori (2.7%) e FBI: Most Wanted raccoglie 362.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.875.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 732.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 523.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 278.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 440.000 spettatori con il 3.4%.