Ascolti tv del 26 maggio, Montalbano in replica spiazza tutti. De Martino ancora KO

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi"

L’estate è sempre più vicina e ce ne accorgiamo anche dai palinsesti televisivi. Martedì 26 maggio Rai 1 ha mandato in onda Il Commissario Montalbano che anche in replica dà sempre grandi soddisfazioni a livello di share.

Anche Francesca Fagnani ha chiuso definitivamente i battenti. Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Belve Crime, con l’intervista a Mirco Ricci. Su Rai 3 abbiamo visto le inchieste di Indovina a chi viene a cena.

Canale 5 ha trasmesso la prima puntata della serie Un nuovo inizio, su Italia 1 sono tornato Le Iene presentano – Inside. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato È sempre Cartabianca e su La7 DiMartedì.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha cercato di riconquistare il primo posto negli ascolti contro Gerry Scotti che su Canale 5 ha condotto La Ruota della Fortuna. Ed è questa la lotta per lo share più interessante.

Prima serata, ascolti tv del 26 maggio: vince Montalbano in replica

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve Crime intrattiene 807.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 1.361.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 673.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 470.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.322.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 362.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Bastille Day – Il colpo del secolo raduna 248.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, dati del 26 maggio: De Martino non ce la fa

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.371.000 spettatori (19.8%) e Affari Tuoi arriva a 4.376.000 spettatori (23.6%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.425.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.542.000 spettatori pari al 24.3% dalle 20:52 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 493.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.004.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 900.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.261.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 886.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 801.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.680.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 365.000 spettatori e il 2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 346.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.581.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità coinvolge 3.745.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.463.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro convince 2.026.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (289.000 – 3.1%), F.B.I. conquista 419.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 556.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 350.000 spettatori (3.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 527.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.683.000 spettatori (12.2%). A seguire Blob segna 717.000 spettatori (4.6%) e Tribù sigla 610.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 739.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 924.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X raduna 248.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 343.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (192.000 – 2.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 555.000 spettatori con il 3.7%.