La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spoilera il tabellone culinario e Samira lo punzecchia: “Ha fame?”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna con una nuova puntata anche martedì 26 maggio che ritrova l’ormai affiatatissima coppia Samira Lui – Gerry Scotti. Quest’ultimo in particolare è decisamente frizzante nel corso del game show di Canale 5 in cui si sfidano il campione in carica Simone, Andrea dalla provincia di Agrigento e Michela: prima l’imitazione di un cult di Abatantuono, poi la rievocazione di una scena iconica di Bud Spencer e Terence Hill. Protagonisti della puntata? I fagioli.

Samira è allergica, ma il look è super luminoso

La prima parentesi leggera della serata è arrivata durante la manche de La Ruota della Fortuna legata all’Enciclopedia della Salute, dedicata alle allergie. Tema perfetto, visto che Samira Lui sembrava essere entrata in studio proprio con la primavera addosso: elegante, luminosa, impeccabile come sempre, ma anche alle prese con qualche starnuto di troppo.

Il look scelto per questa nuova puntata del game show è luminoso e delicato come un petalo di rosa (per rimanere in tema primavera): minigonna di paillettes e top con scollo profondissimo incrociato, tutto sui toni nude. Ma il periodo è quello che è e quando si è parlato di allergie, la showgirl ha raccontato con naturalezza il suo personale elenco dei nemici stagionali: pollini, graminacee, betulla…”Posso fare una lista infinita”, dice.

Gerry Scotti non poteva lasciarsi scappare l’occasione. Dopo averle chiesto se il raffreddore fosse colpa dei pollini o dell’aria condizionata, ha tirato fuori anche la sua allergia alle cipressacee. Da lì il passo verso la battuta è stato brevissimo: il medico – ha raccontato il conduttore – gli avrebbe consigliato di evitare il cimitero, proprio per la presenza dei cipressi. E lui: “Io cerco di non andarci, ma se ci passo vicino, tié”.

Gerry e lo spoiler sui fagioli

Il momento clou però è tutto culinario e arriva durante il Triplete, quando il tabellone ha come tema i fagioli. Forse è l’ora o forse no, fatto sta che Gerry non si trattiene ed esclama, prima ancora che i concorrenti girino la ruota: “Che buoni quelli con la salsiccia”. Si accorge subito della gaffe di aver spoilerato praticamente mezzo tabellone e aiutato non poco Michela che, in questa manche, riesce a indovinare tutte e tre le soluzioni.

Samira comunque non la lascia passare e punzecchia il collega: “Ha fame?”, chiede. E lui conferma aggiungendo: “Quando vado a casa me ne faccio un piatto”. Poi si fa portare in studio un quadro appena ricevuto in camerino, che raffigura proprio La Ruota della Fortuna e che è interamente fatto di fagioli. Coincidenze divertenti e dove trovarle.

Simone si conferma campione

Tra una battuta e l’altra, la gara è rimasta comunque viva. A difendere il titolo c’era Simone, campione di Gorgonzola reduce da una puntata da incorniciare, sfidato da Michela e Andrea. Lui, però, ha tenuto il controllo fino all’Ultimo Round, arrivando poi alla Ruota delle Meraviglie con il vantaggio giusto.

Nella fase finale ha portato a casa altri 10mila euro, anche grazie al consiglio del fratello gemello, già diventato una piccola spalla della sua avventura televisiva. Gerry Scotti ha scherzato subito sulla coppia, immaginandoli protagonisti di un telefilm, mentre Samira Lui ha approvato con un sorriso. Simone ha così chiuso la serata a quota 105.600 euro in due puntate.