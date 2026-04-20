La Ruota della Fortuna, Samira non fa in tempo a fermarlo: Gerry Scotti spoilera il tabellone

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

È una puntata emozionante e adrenalinica quella di lunedì 20 aprile de La Ruota della Fortuna, in cui i concorrenti si danno una battaglia serratissima senza esclusione di colpi. Ma è soprattutto il padrone di casa Gerry Scotti a essere irrefrenabile. Fin troppo, visto che poco prima di una manche si lascia sfuggire qualcosa che non avrebbe dovuto dire e spoilera (almeno in parte) il nuovo tabellone. Per fortuna interviene Samira Lui, anche se un po’ in ritardo. Ecco cosa è successo nella nuova puntata del game show di Canale 5.

Samira Lui, il look scatena l’ilarità di Gerry Scotti

Se l’ingresso di Gerry Scotti avviene sulle note di un brano dei Kiss, eseguito a regola d’arte dalla band del programma, i Fortuna Five, la co-conduttrice Samira Lui sceglie qualcosa di più iconico. Ditonellapiaga e la sua Che fastidio! la accompagnano fino al tabellone, dove si posiziona pronta per iniziare una nuova puntata. Ma è soprattutto il suo look a catturare l’attenzione sia del pubblico in studio (e a casa) che di Gerry, che non si trattiene e commenta subito con la prima battuta della serata.

“Sono felice perché finalmente mostra la nuova maglia del Milan dell’anno prossimo!”. Con queste parole andiamo a svelare l’outfit rossonero di Samira: una gonna longuette aderentissima nera abbinata a un top rosso fuoco di pizzo vedo-non-vedo, con maxi scollatura e trasparenze tattiche. Insomma, un tifoso sfegatato come Gerry non poteva esimersi dal fare un commento calcistico e non possiamo biasimarlo. Lei comunque ha la risposta pronta e rimanda la palla al mittente con un “lei svela invece quello della Sampdoria”. Capitolo chiuso, si comincia con il gioco.

Emanuela minaccia di andarsene

La puntata è un’altalena di emozioni e a tenere banco, oltre al giovanissimo campione in carica Andrea, è Emanuela, una delle concorrenti più sfortunate dell’intera stagione. Tra passamano e bancarotta a non finire gli spicchi dei concorrenti rimangono spesso a zero, ma quello di Emanuela ancora di più: prima chiama una lettera che non c’è nel tabellone, poi lo fa nuovamente quando potrebbe vincere la Fiat Garage. E a questo punto anche Gerry sbotta e minaccia di buttarsi sopra alla Ruota, mentre lei scherza (ma non troppo) sull’andarsene.

Ma non è finita qui. Più tardi durante la manche Express la concorrente di Lodi arriva a quota 10mila euro e a un passo dalla soluzione, ma l’ultimo giro di ruota è fatale: bancarotta. Quando la sfortuna colpisce, lo fa in modo duro.

Andrea si conferma campione de La Ruota della Fortuna

Dopo aver conquistato 14.200 nella puntata di ieri, Andrea si conferma campione con un montepremi di 18.900 euro. Il giovane fisioterapista, accompagnato anche stavolta dalla fidanzata Sara, ha condotto la gara – pur se con qualche sbavatura qua e là – mostrando un intuito fuori dal comune.

Bravissimo sì, ma fortunato un pochino meno: a La Ruota delle Meraviglie indovina due tabelloni su tre, cambia la busta 1 per la 2 e per la seconda volta di seguito becca la cifra più bassa, i 100 euro. Nell’altra, quella rifiutata, c’erano 15mila euro. Dicevamo, la sfortuna. La sua vincita totale è quindi di 19.900 euro, ma potrà tentare ancora nella prossima puntata.