Mare Fuori 6 slitta la messa in onda, dove e quando vedere la nuova stagione

Annunciata la nuova data per il debutto di "Mare Fuori 6", le storie dei ragazzi interrotti dell'Istituto di Pena Minorile riprendono su Rai2

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Martina Dessì

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Mare Fuori 6 slitta la messa in onda, dove e quando vedere la nuova stagione
Ufficio Stampa Rai
Greta De Rosa e Maria Esposito
Quali sono le novità di Mare Fuori 6? Chi è Beniamino Catena? Quando esce la nuova stagione su Rai2?

L’attesa per il ritorno dietro le sbarre dell’Istituto di Pena Minorile più famoso d’Italia si fa più lunga del previsto. Il fenomeno Mare Fuori, che ha già travalicato i confini della serialità televisiva per farsi manifesto generazionale, si prepara a una sesta stagione carica di aspettative e cambiamenti. Sebbene la messa in onda abbia subito un leggero slittamento rispetto alle previsioni iniziali, la macchina produttiva non si ferma e si prepara per un capitolo che scava ancora più a fondo nell’anima dei suoi protagonisti. Come di consueto, la serie mantiene la sua casa naturale su RaiPlay, che ospita i primi episodi in anteprima streaming, per poi approdare in prima serata su Rai2 dal 29 aprile al 3 giugno, confermando una strategia distributiva che ha decretato il successo transmediale dell’opera.

Mare Fuori, le anticipazioni della sesta stagione

A guidare questa nuova incursione nel microcosmo dell’IPM è il regista Beniamino Catena, che ha delineato una visione autoriale molto precisa per il sesto capitolo. L’obiettivo non è solo raccontare il crimine, ma osservare ciò che resta dopo la tempesta. Catena ha sottolineato come questa stagione, pur mantenendo una forte continuità con le avventure giovanili fatte di contrasti e asprezze, punta i riflettori sul percorso di recupero e redenzione. Il cardine della regia è la presa di coscienza che la vera libertà si conquista solo quando l’amore riesce finalmente a vincere sull’odio.

Questa filosofia si rispecchia in una scelta estetica e narrativa definita dal regista come un “accentuato lirismo delle scene”. La sesta stagione gioca sul contrasto visivo e interiore tra la vita in cella, lo spazio del cortile e le fugaci uscite in permesso, alternando passato e presente in una musicalità della visione che mira a evidenziare l’intimità dei personaggi. Nonostante la natura del racconto, sono i desideri più profondi e lo spazio interiore a dominare la scena.

I legami al centro della trama

Un aspetto che il regista tiene a rivendicare con forza è la peculiarità di questa comunità di “ragazzi interrotti”: l’assenza della tecnologia. In Mare Fuori 6, i rapporti non sono filtrati dai social media. In un mondo iper-connesso, l’IPM diventa un luogo di verità dove le relazioni interpersonali si basano esclusivamente su emozioni grezze, reazioni fisiche e sguardi veri. Senza uno schermo dietro cui camuffarsi, i protagonisti sono costretti a imparare a vivere essendo davvero se stessi, trovando nella relazione umana la quintessenza della loro crescita e della loro consapevolezza.

Il cast

Il cast della sesta stagione vede il ritorno di colonne portanti come Carmine Recano, l’amatissimo Massimo “O’ Comandante”, e Vincenzo Ferrera nel ruolo di Beppe, figure adulte che continuano a essere il perno dell’istituto. Accanto a loro, non mancano le figure centrali di Maria Esposito, nei panni di una Rosa Ricci sempre più complessa, e Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia Durante. La storia ritrova anche la forza di Giovanna Sannino come Carmela Valestro e l’energia di Artem nel ruolo di Pino “O’ Pazzo”.

La dinamica del gruppo è arricchita da ben sei nuove entrate che porteranno linfa vitale alle trame. Tra i nomi più attesi spicca quello di Virginia Bocelli, che interpreta Stella, una new entry destinata a lasciare il segno. Il vasto schieramento di attori comprende anche Yeva Sai, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi e Salahudin Tidjani Imrana. Si alterneranno sulla scena anche Luca Varone, Antonio De Matteo, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo e Antonia Truppo, insieme a giovani talenti come Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli. E ancora Romano Reggiani, Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Greta De Rosa, Joyce Huang, Agostino Chiummariello e Tea Falco.