Mare Fuori 6 slitta la messa in onda, dove e quando vedere la nuova stagione

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Ufficio Stampa Rai Greta De Rosa e Maria Esposito

L’attesa per il ritorno dietro le sbarre dell’Istituto di Pena Minorile più famoso d’Italia si fa più lunga del previsto. Il fenomeno Mare Fuori, che ha già travalicato i confini della serialità televisiva per farsi manifesto generazionale, si prepara a una sesta stagione carica di aspettative e cambiamenti. Sebbene la messa in onda abbia subito un leggero slittamento rispetto alle previsioni iniziali, la macchina produttiva non si ferma e si prepara per un capitolo che scava ancora più a fondo nell’anima dei suoi protagonisti. Come di consueto, la serie mantiene la sua casa naturale su RaiPlay, che ospita i primi episodi in anteprima streaming, per poi approdare in prima serata su Rai2 dal 29 aprile al 3 giugno, confermando una strategia distributiva che ha decretato il successo transmediale dell’opera.

Mare Fuori, le anticipazioni della sesta stagione

A guidare questa nuova incursione nel microcosmo dell’IPM è il regista Beniamino Catena, che ha delineato una visione autoriale molto precisa per il sesto capitolo. L’obiettivo non è solo raccontare il crimine, ma osservare ciò che resta dopo la tempesta. Catena ha sottolineato come questa stagione, pur mantenendo una forte continuità con le avventure giovanili fatte di contrasti e asprezze, punta i riflettori sul percorso di recupero e redenzione. Il cardine della regia è la presa di coscienza che la vera libertà si conquista solo quando l’amore riesce finalmente a vincere sull’odio.

Questa filosofia si rispecchia in una scelta estetica e narrativa definita dal regista come un “accentuato lirismo delle scene”. La sesta stagione gioca sul contrasto visivo e interiore tra la vita in cella, lo spazio del cortile e le fugaci uscite in permesso, alternando passato e presente in una musicalità della visione che mira a evidenziare l’intimità dei personaggi. Nonostante la natura del racconto, sono i desideri più profondi e lo spazio interiore a dominare la scena.

I legami al centro della trama

Un aspetto che il regista tiene a rivendicare con forza è la peculiarità di questa comunità di “ragazzi interrotti”: l’assenza della tecnologia. In Mare Fuori 6, i rapporti non sono filtrati dai social media. In un mondo iper-connesso, l’IPM diventa un luogo di verità dove le relazioni interpersonali si basano esclusivamente su emozioni grezze, reazioni fisiche e sguardi veri. Senza uno schermo dietro cui camuffarsi, i protagonisti sono costretti a imparare a vivere essendo davvero se stessi, trovando nella relazione umana la quintessenza della loro crescita e della loro consapevolezza.

Il cast

Il cast della sesta stagione vede il ritorno di colonne portanti come Carmine Recano, l’amatissimo Massimo “O’ Comandante”, e Vincenzo Ferrera nel ruolo di Beppe, figure adulte che continuano a essere il perno dell’istituto. Accanto a loro, non mancano le figure centrali di Maria Esposito, nei panni di una Rosa Ricci sempre più complessa, e Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia Durante. La storia ritrova anche la forza di Giovanna Sannino come Carmela Valestro e l’energia di Artem nel ruolo di Pino “O’ Pazzo”.

La dinamica del gruppo è arricchita da ben sei nuove entrate che porteranno linfa vitale alle trame. Tra i nomi più attesi spicca quello di Virginia Bocelli, che interpreta Stella, una new entry destinata a lasciare il segno. Il vasto schieramento di attori comprende anche Yeva Sai, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi e Salahudin Tidjani Imrana. Si alterneranno sulla scena anche Luca Varone, Antonio De Matteo, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo e Antonia Truppo, insieme a giovani talenti come Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli. E ancora Romano Reggiani, Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Greta De Rosa, Joyce Huang, Agostino Chiummariello e Tea Falco.