Mare Fuori 6, svelato quando uscirà la nuova stagione

Mare Fuori 6 sta per tornare: la data d'uscita della sesta stagione della serie è stata finalmente svelata.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria Esposito di Mare Fuori

Dopo il successo travolgente delle prime cinque stagioni, la serie tv Mare Fuori è pronta a tornare con un nuovo capitolo. I fan possono finalmente iniziare il conto alla rovescia: la sesta stagione arriverà presto sul piccolo schermo e promette colpi di scena, nuovi ingressi, ma soprattutto la prosecuzione delle storie più amate e drammatiche ambientate all’IPM di Napoli. Con il suo mix di emozioni forti, intrecci sentimentali e tensione, la serie è diventata un vero fenomeno, capace di conquistare milioni di telespettatori.

Mare Fuori 6, quando uscirà

Secondo l’annuncio di Rai Pubblicità, Mare Fuori 6 debutterà a marzo 2026. Questa nuova stagione riprenderà i fili narrativi lasciati in sospeso. Prima di tutto le conseguenze della sparatoria al luna park che ha coinvolto Tommaso (Manuele Velo) e Rosa Ricci (Maria Esposito), protagonista di un drammatico finale.

Dopo il cambio di regia avvenuto nelle stagioni precedenti, la direzione artistica passa ora a Beniamino Catena che promette di dare un ritmo più intenso agli episodi con maggiore attenzione ai dettagli dei personaggi e ai loro conflitti emotivi. Come da tradizione la serie arriverà prima su RaiPlay e successivamente sarà trasmessa in prima serata su Rai2, seguendo lo schema che negli anni ha reso Mare Fuori un punto di riferimento per la fiction italiana giovane e innovativa.

I primi sei episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay dal 6 marzo 2026, mentre i restanti episodi saranno rilasciati il 13 marzo 2026, data in cui partirà anche la trasmissione in chiaro su Rai2. Questo doppio approccio, digitale e televisivo, permetterà agli spettatori di seguire la serie nel modo migliore, confermando l’attenzione della produzione verso un pubblico giovane e abituato alla fruizione on-demand.

Il cast di Mare Fuori 6 e le anticipazioni sulla trama

La sesta stagione di Mare Fuori porta con sé cambiamenti importanti nel cast. Alcuni personaggi storici, come Cardiotrap (Domenico Cuomo), Silvia (Clotilde Esposito) e Milos (Antonio D’Aquino) lasceranno la scena, mentre al centro delle vicende continuerà a esserci Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. Nonostante le speculazioni sul suo possibile addio dopo il film prequel Io sono Rosa Ricci, l’attrice ha confermato che il suo percorso all’IPM proseguirà, affrontando le conseguenze degli eventi drammatici della stagione precedente.

Il rapporto tra Rosa e Tommaso sarà al centro della narrazione con momenti di conflitto, alleanze instabili e la continua ricerca di giustizia e riscatto. Nel frattempo, la direzione del carcere subirà una trasformazione. Sofia Durante (Lucrezia Guidone) lascerà il ruolo di direttrice, cedendo il posto a un nuovo personaggio interpretato da Romano Reggiani che introdurrà un approccio educativo differente e nuove dinamiche di gestione dell’istituto.

Tra i volti storici confermati ci saranno Massimo Esposito (Carmine Recano), Beppe (Vincenzo Ferrera) e Carmela (Giovanna Sannino). Tra le new entry più attese figurano tre sorelle detenute, pronte a rivoluzionare gli equilibri interni della sezione femminile e a generare nuovi conflitti tra le ragazze dell’IPM.

Per quanto riguarda gli special guest, rimane il mistero un’eventuale apparizione di Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), che chiuderebbe definitivamente il suo arco narrativo, mentre la presenza di Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) sembrerebbe limitata a brevi flashback, a testimonianza di una storia ormai conclusa.