Chi è Silvia Uras, la fidanzata di Maria Esposito

Silvia Uras è la compagna di Maria Esposito, attrice di Mare Fuori e Io sono Rosa Ricci.

L'attrice ha sorpreso tutti dedicando alla tiktoker parole piene d'amore e svelando di aver combattuto contro un sentimento potente e fortissimo, sino alla scelta di lasciarsi finalmente andare.

Chi è Silvia Uras

Originaria di Napoli, Silvia Uras è arrivata al successo grazie ai social, in particolare a Tik Tok, dove ha centinaia di migliaia di follower. Cantante, attrice e comica, pubblica spesso video ironici e clip musicali che parlano di quotidianità. In tv l’abbiamo vista a Made in Sud, lo show comico di Rai 2 dove si è fatta notare per il suo talento. Ha inoltre inciso diversi brani che hanno ottenuto un ottimo riscontro, fra cui Te Vuless Ancora, divenuta virale.

L’amore di Silvia Uras e Maria Esposito

L’amore di Silvia Uras e Maria Esposito è nato lontano dai riflettori e, fra complicità e qualche video sui social, è cresciuto sempre di più. Già da tempo si parlava di un legame sentimentale fra le due donne che però non avevano mai smentito nè commentato. Sino alla notte di Capodanno quando l’attrice di Mare Fuori ha dedicato parole romanticissime a Silvia Uras.

“Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita – ha scritto -, ma allo stesso tempo anche la più brutta, e sembra una contraddizione, lo so, ma è l’unico modo sincero che ho per dirlo”. L’attrice ha poi raccontato di aver vissuto con paura l’inizio della relazione con Silvia Uras, indecisa se lasciarsi andare a quel sentimento.

“È stato difficile superare le paure che avevo dentro – ha rivelato – è stato difficile trovare quel coraggio ché mi mancava, è stato difficile riaprire il mio cuore. Riprovare emozioni era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo. Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa, mi proteggevo così, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno. Ho fatto tante cose di cui mi pento, cose che non rifarei mai. Le ho fatte solo perché avevo paura di amare, solo perché avevo paura di qualcosa che non era la mia realtà, di qualcosa che non mi era mai successo prima. Avevo paura di sentire troppo, di perdere il controllo, di farmi male”.

“Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare, per restare – ha concluso -. Non fate come me, amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata”.

Parole dolcissime a cui Silvia Uras ha voluto rispondere. “Quando il mondo pesava troppo e tutto faceva rumore – ha scritto -, bastava stare insieme perché tutto scomparisse. In mezzo alla tempesta tu eri il mio posto sicuro. Abbiamo attraversato giorni complicati, dubbi, paure, stanchezza, ma ci siamo scelte ogni giorno, anche quando era difficile, anche quando sembrava impossibile.

