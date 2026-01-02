Maria Esposito, la dedica a Silvia Uras: “Il suo amore mi ha salvata”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria Esposito e Silvia Uras

Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori, ha approfittato dell’arrivo del nuovo anno per ufficializzare la storia d’amore con la cantante Silvia Uras. L’attrice infatti, nella notte di Capodanno, ha pubblicato una dedica alla compagna, parlando per la prima volta dell’amore che le lega.

Maria Esposito, le parole d’amore per Silvia Uras

L’arrivo del nuovo anno ha portato una ventata d’amore nel profilo di Maria Esposito. L’attrice, diventata celebre per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha voluto parlare per la prima volta della storia con la cantante Silvia Uras. Una relazione tenuta nascosta fino a ora, che ha deciso di ufficializzare nella notte di Capodanno dedicando alla compagna parole dolcissime.

In una storia su Instagram Maria Esposito ha spiegato che dal 2024, Silvia è “la cosa più bella” della sua vita e allo stesso tempo “la più brutta”, perché l’ha costretta ad affrontare le paure che aveva dentro e a trovare il coraggio di provare ancora ad aprire il suo cuore: “Era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo“. L’incontro con Silvia però l’ha cambiata profondamente: “Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa, mi proteggevo cosi, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno”.

Tante le cose di cui si è pentita negli anni: “Le ho fatte solo perché avevo paura di amare, solo perché avevo paura di qualcosa che non era la mia realtà, di qualcosa che non mi era mai successo prima. Avevo paura di sentire troppo, di perdere il controllo, di farmi male”.

E solo dopo tempo è riuscita a vincere quelle paure che hanno condizionato la sua vita: “Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare. Per restare. E se posso dare un consiglio è questo: non fate come me. Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata!”

La replica della cantante

Che fossero legate da un sentimento speciale le due non l’hanno mai nascosto, ma fino a oggi avevano preferito non etichettare il loro rapporto. Adesso però è arrivato il momento di lasciare spazio all’amore, quello vero, puro, sincero e senza artifici. Dopo la dedica di Maria Esposito, anche Silvia Uras ha voluto gridare al mondo quanto la compagna sia importante per lei.

“Agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla… Ma dentro di noi c’era una guerra silenziosa. Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due”. E non ha alcun dubbio: “Il mio 2025 ha un solo nome e si chiama: Maria“. E ha continuato spiegando: “Quando il mondo pesava troppo e tutto faceva rumore, bastava stare insieme perché tutto scomparisse. In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro“.

Dubbi e paure hanno fatto parte del loro percorso, ma oggi ogni timore è sparito per fare spazio all’amore: “Ci siamo scelte ogni giorno, anche quando era difficile. Anche quando sembrava impossibile. Se sono ancora qui, se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi”.

