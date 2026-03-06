Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. Le parole dell’attrice di Mare Fuori

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate: l'annuncio dell'attrice e le sue parole

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria Esposito

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. A rivelarlo è stata proprio l’attrice di Mare Fuori che ha raccontato la fine del legame con la comica e influencer.

Maria Esposito di nuovo single

In occasione dell’uscita di Mare Fuori 6, con i nuovi episodi che raccontano le vicende legate a Rosa Ricci, Maria Esposito ha rilasciato un’intervista a Gabriele Parpiglia in cui ha parlato anche della sua vita

“Sono molto single e molto felice”, ha svelato Maria, lasciando intendere che la relazione con Silvia Uras sia già terminata. L’attrice, arrivata al successo grazie al personaggio di Rosa Ricci e amatissima dal pubblico televisivo, ha rivelato di volersi concentrare sulla recitazione e di aver rifiutato numerose proposte per partecipare a reality.

“Non fa per me, non è il mio – ha rivelato -. Io sto cercando di farmi in quattro per diventare una star di Hollywood. Voglio vivere di recitazione”. In particolare Maria sarebbe stata contattata per prendere parte sia a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che a Pechino Express, ma in entrambi i casi avrebbe declinato l’invito.

“Mi avevano proposto Pechino Express e Ballando – ha raccontato -. So che Ballando non è un reality e Milly è stata molto carina: si è spesa in prima persona proprio per me. Mi ha chiamata, è stato bellissimo. Sai io ho dieci anni di studio di danza e non li abbandonerò mai, ma non posso proprio fare Ballando, non ho il tempo. Ma ripeto, in questo momento preferisco fare l’attrice”.

Ha poi aggiunto: “Qualsiasi cosa mi sia successa mi servirà per sempre. Io lascio scorrere, quello che succede, succede e sono per il famoso detto ‘vivi e lascia vivere’. La mia vita priva sui social? Forse ho dato troppo […] a 20 anni si può sbagliare”.

L’amore di Silvia Uras e Maria Esposito

Qualche mese fa era stata la stessa Maria Esposito a raccontare l’amore per Silvia Uras sui social. In alcune Stories Instagram, l’attrice aveva svelato di essersi innamorata della cantante, rivelando di aver tentato di sfuggire per diverso tempo da un sentimento forte e importante.

“Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta – aveva scritto -. Sembra una contraddizione, lo so, ma è l’unico modo sincero che ho per dirlo. È stato difficile superare le paure che avevo dentro; è stato difficile trovare quel coraggio che mi mancava, è stato difficile riaprire il mio cuore. Riprovare emozioni era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo”.

“Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa – aveva spiegato -, mi proteggevo così, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno. Ho fatto tante cose di cui mi pento, cose che non rifarei mai. Le ho fatte solo perché avevo paura di amare, solo perché avevo paura di qualcosa che non era la mia realtà, di qualcosa che non mi era mai successo prima. Avevo paura di sentire troppo, di perdere il controllo, di farmi male. Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare, per restare”.