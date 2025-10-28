Maria Esposito ha un legame davvero speciale con i genitori: sono (anche) loro il motore dietro al suo successo

IPA Maria Esposito, chi sono i suoi genitori

Se oggi Maria Esposito è riuscita a raggiungere i suoi sogni diventando una delle attrici più amate e seguite della sua generazione, il merito è del suo talento straordinario.

Dietro le quinte, ad accompagnarla in ogni tappa del suo percorso, ci sono però anche i suoi genitori: una presenza costante fatta di incoraggiamenti, piccoli sacrifici e quell’orgoglio silenzioso che solo una mamma e un papà sanno trasmettere.

Chi sono i genitori di Maria Esposito

Nel cuore dei vicoli di Napoli, Maria Esposito è cresciuta con il sogno della recitazione e con una famiglia che, anche senza riflettori, ha saputo esserci davvero.

L’attrice di Mare Fuori non ha mai nascosto quanto il sostegno dei suoi cari sia stato il vero motore che le ha permesso di diventare la persona e l’artista che conosciamo oggi. La mamma, casalinga, e il papà, operaio in una fabbrica di borse, non le hanno mai fatto pensare che non potesse farcela. Anzi, le hanno sempre trasmesso fiducia e coraggio.

La loro è una famiglia semplice, vissuta tra i Quartieri Spagnoli dove Maria, insieme a mamma, papà e alla sorella — oggi estetista — ha iniziato a giocare e a sperimentare quella che sarebbe diventata la sua arte.

Ed è anche grazie a questo rapporto fatto di vicinanza e sacrifici che Maria ha potuto portare avanti i suoi studi da attrice. In un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato: “Senza di loro non ce l’avrei fatta. Se ho iniziato a recitare è grazie a loro”.

Il ricordo delle prime lezioni di recitazione è ancora vivido: “Quando dovevo iniziare le lezioni di recitazioni avevo paura di chiederlo a mio padre perché non volevo essere un peso anche se loro non mi hanno mai fatta sentire così”.

Le lezioni costavano 250 euro a settimana, ma il papà non ha esitato a rispondere: “Qual è il problema?”. Da quel momento non solo l’ha sostenuta economicamente, ma le è stato accanto ogni giorno, insieme all’aiuto concreto della sorella.

Un sostegno che Maria non dimentica e che sente di aver ripagato con i suoi successi: “Io oggi ho ricambiato, perché tutto quello che ho è grazie a loro”.

Maria Esposito, il rapporto con mamma e papà

Se il sostegno della famiglia è stato fondamentale per la carriera di Maria, il legame con i genitori racconta ancora di più chi è l’attrice nella vita di tutti i giorni. Un rapporto intenso fatto di affetto, piccoli contrasti, come in ogni rapporto genitori e figli, e tanta complicità.

“Io e mia mamma siamo uguali, quindi litighiamo spesso, ma dopo un secondo dimentichiamo tutto. È il mio pilastro”.

Con il papà, invece, il legame è ancora più profondo, tanto da diventare per lei un modello di vita e di amore:

“Mio padre è l’amore della mia vita. Mi ha insegnato cosa è l’amore. Vedo il modo in cui ama mia mamma, me, mia sorella e le mie nipotine, e capisco cosa è l’amore. Io ho l’esempio di mio padre, per questo per me è difficile trovare l’amore” ha raccontato.

Una famiglia che resta sempre al centro, anche quando le luci della ribalta si accendono: “Io quando recito penso sempre a loro, non posso vivere senza la mia famiglia”.

Anche quando viaggia per lavoro, l’attrice porta con sé la presenza dei suoi cari come un punto fermo, una sicurezza che non vacilla. E loro non esitano ad accompagnarla nei momenti più importanti, proprio come è accaduto a Napoli in occasione della presentazione del film Io sono Rosa Ricci.