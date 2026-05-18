Chi è Erasmo Genzini, protagonista di Lapponia I love iù

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Erasmo Genzini

Erasmo Genzini è il protagonista di Lapponia I love iù, il film che ha conquistato i telespettatori e che segna un nuovo successo nella carriera dell’attore napoletano.

Erasmo Genzini, la carriera e i film

Classe 1991, Erasmo Genzini è nato a Gragnano, paese in provincia di Napoli. Sin da piccolo ha iniziato a studiare recitazione e nel 2017 ha esordito ottenendo un ruolo importante nel film Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Il ruolo di Nicola Sasso, aiutante del boss Michele Zagaria, gli ha regalato da subito grande notorietà, consentendogli di entrare nel cast de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Nel 2021 per lui arriva un ruolo nella fiction Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, poco dopo sbarca nel cast di Buongiorno mamma! con Raoul Bova.

Nello stesso anno prende parte a Quel posto nel tempo, film di Giuseppe Nuzzo e Eitan Pitigliani e viene scelto da Ferzan Ozpetek per lo spettacolo teatrale di Mine vaganti. L’abbiamo inoltre visto in Mina Settembre e nella fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento. L’ultimo successo è Lapponia I love iù in cui veste i panni di un giovane napoletano che, per saldare un debito con un boss mafioso, è costretto a trasferirsi in Lapponia. Qui non solo troverà l’amore, ma riscoprirà anche sè stesso.

La vita privata di Erasmo Genzini: la compagna e il figlio

E la vita privata? L’attore ha confidato più volte di essere legato a Federica Esposito con cui fa coppia fissa da ben dieci anni. Un legame importante, vissuto lontano dai riflettori e cresciuto nel tempo, portandoli alla convivenza e al progetto importante di formare una famiglia, con la nascita del loro primo figlio.

“Non ho mai nascosto né la mia compagna né mio figlio, anzi ne vado molto fiero – ha raccontato l’attore a Virgilio -. Però non ho mai sfruttato i social per ottenere più follower o più like, nonostante la mia compagna faccia l’influencer. Sappiamo bene che, nell’epoca in cui viviamo, questo aspetto è molto importante anche per il lavoro che faccio. Però le confesso una cosa: amo profondamente questo mestiere, darei la vita per farlo, ma non mi considero una persona particolarmente social. Sono semplicemente un po’ boomer”.

“Il mio ufficio stampa me lo ripete tutti i giorni. Ogni tanto mi contattano per chiedermi se sono vivo, perché sparisco completamente – ha confidato Erasmo Genzini -. Ma non è una mancanza di rispetto verso chi mi segue. È che, molto semplicemente, se sto vivendo un bel momento preferisco viverlo. Forse, per l’epoca in cui viviamo, appartengo davvero a un’altra generazione. Sono consapevole del fatto che potrei sfruttare i social in modo migliore e so bene che mi sarebbe molto utile per il lavoro che faccio. Probabilmente avrei ottenuto molte più opportunità. È brutto da dire, ma purtroppo è così”.