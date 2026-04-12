Roberta Valente – Notaio in Sorrento: cast, quante puntate sono e dove vedere la fiction

IPA Maria Vera Ratti

Dismessi i panni di Enrica ne Il Commissario Ricciardi, Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, una fiction che profuma di mare, segreti e rinascite. La splendida città campana fa da sfondo a questa “favola moderna” che mette al centro il coraggio di una donna pronta a sfidare i propri fantasmi per ritrovare se stessa.

Di cosa parla Roberta Valente – Notaio in Sorrento?

Roberta Valente è una donna brillante che ha già stabilito un record: è la notaia più giovane d’Italia. Eppure, dietro la sua maschera di perfezione e il bisogno ossessivo di controllo, si nasconde un dolore lontano, legato alla perdita dei genitori quando aveva solo 5 anni.

Tornare a Sorrento per lei non è solo una scelta professionale, ma un tuffo nel passato che le regalerà incontri inaspettati, come quello con la solare Leda. Tra casi notarili che sembrano piccoli gialli e segreti di famiglia pronti a riemergere, Roberta imparerà che la vita è ciò che accade quando smetti di voler controllare tutto.

“Credo che questa sia una storia di crescita, perché l’esperienza umana è, fondamentalmente, legata proprio al crescere. Spero che emerga questo: il percorso di una persona che si avvicina a se stessa, che impara a conoscersi meglio e, di conseguenza, diventa più aperta e una versione migliore di sé”, ha detto Maria Vera Ratti in un’intervista a SuperGuida TV.

Maria Vera Ratti e il cast della fiction

Il cast della fiction è un mix perfetto di volti già noti e amati dal pubblico e giovani talenti pronti a lasciarsi scoprire. Prima di tutto c’è Maria Vera Ratti nei panni di Roberta Valente, al suo debutto come protagonista assoluta.

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“Roberta è un personaggio che si prende estremamente sul serio – ha detto l’attrice a proposito del suo ruolo -. Proprio per questo mi ha divertito interpretare qualcuno che affronta la vita con grande rigidità, a volte senza coglierne le sfumature, proprio come fa lei. In parte mi somiglia, anche perché io sono il tramite che la porta in scena, quindi è inevitabile che ci sia qualcosa di mio in lei. Roberta, però, è una persona che si fissa degli obiettivi molto precisi e va in difficoltà quando la vita la porta fuori dai suoi schemi. Io, invece, mi considero più elastica e capace di adattarmi ai cambiamenti”.

Al suo fianco troviamo Alessio Lapice che interpreta Stefano, il fidanzato storico di Roberta, un ragazzo della “Sorrento bene” che deve trovare il coraggio di uscire dal guscio e capire chi vuole essere davvero. Presenza luminosa nella nuova vita sorrentina di Roberta è Leda, interpretata da Flavia Gatti, una barista esplosiva e seducente che diventerà il catalizzatore del suo cambiamento. E poi ci sono Erasmo Genzini nei panni di Vito, un pescatore che incarna la sincerità e i valori della terra, legato a Leda da un passato irrisolto, e il grande Sebastiano Somma, nel ruolo di Capasanta.

Quando e dove vedere la prima stagione?

Roberta Valente – Notaio in Sorrento va in onda a partire dal 12 aprile, alle 21:30 su Rai 1. La prima stagione si compone di 8 episodi, suddivisi in quattro prime serate ogni domenica. Ricordiamo che ogni episodio sarà disponibile on demand con contenuti extra e backstage esclusivi su RaiPlay, dove è anche possibile seguire la messa in onda in diretta streaming.