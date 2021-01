Perché è famosa Maria Vera Ratti de Il Commissario Ricciardi

editato in: da

È giovane, bellissima e ricca di talento: Maria Vera Ratti ha già dimostrato le sue abilità nella recitazione in quello che è stato il suo primo ruolo televisivo, nella fiction Rosy Abate 2. Neanche un paio d’anni dopo, è approdata nel cast di un’altra produzione molto importante, Il Commissario Ricciardi.

Napoletana, Maria Vera Ratti è nata il 26 settembre 1994 e da ragazzina ha sempre amato molto il teatro. Tuttavia, in un primo momento non sapeva quale sarebbe stata la sua strada: compiuti i 18 anni, ha lasciato la sua famiglia e il paese natio per volare in Olanda, dove è rimasta per 3 anni. Qui ha studiato Scienze Politiche e Studi Russi e dell’Asia Centrale, presso l’Università di Leiden. E proprio mentre frequentava i suoi corsi, si è unita ad un gruppo di teatro: in un attimo, ha capito ciò che voleva davvero fare.

Lei stessa ha raccontato che da Berlino, dove si è trasferita dopo la laurea, è tornata in Italia per fare un provino. Riuscendo ad entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la giovane Maria Vera non ha esitato: ha preparato i bagagli e ha fatto della capitale la sua città. Ancora oggi vive qui, nei luoghi di cui si è innamorata e nei quali ha imparato davvero il significato profondo del recitare.

Dopo qualche esperienza teatrale, Maria Vera Ratti ha avuto la sua grande occasione nella seconda stagione di Rosy Abate, una fiction molto amata dal pubblico. La giovane ha interpretato Nina, figlia del boss napoletano Antonio Costello, il quale ha dato del gran filo da torcere a Rosy. Quello di Maria Vera è stato un ruolo molto importante, che l’ha portata a stretto contatto con la protagonista Giulia Michelini: “Per me è stata un esempio, mi ha insegnato moltissime cose” – ha rivelato l’attrice emergente.

Facendosi conoscere in Rosy Abate 2, la giovane Ratti non ha avuto difficoltà nel trovare altri impegni televisivi di successo. Uno dei più importanti è senza dubbio la fiction Il Commissario Ricciardi, nella quale ha lavorato fianco a fianco con grandi attori come Lino Guanciale. Avremo inoltre modo di vederla ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, mentre nel 2020 è stata impegnata nelle riprese di una serie in inglese dedicata a Leonardo Da Vinci, nella quale ha interpretato la Gioconda.

Sul fronte privato, Maria Vera è una ragazza molto riservata. È profondamente legata ai suoi genitori, ama trascorrere il suo tempo libero con loro e con i tanti amici. Ma in questo momento è concentrata intensamente sulla sua carriera, ben consapevole che questi anni segneranno il suo futuro.