Rosy Chin è una delle concorrenti più amate della nuova edizione del Grande Fratello. Una chef di origine cinesi, figlia d’arte ribattezzata la “regina del sushi” che a Milano ha trovato il successo grazie ai piatti raffinati e innovativi del suo ristorante, il Yokohama. Il reality show è stata per lei l’occasione per raccontare la parte più intima di sé, dal rapporto difficile con i genitori fino ai disturbi alimentari, ma anche per raccontare del grande amore per la famiglia che ha costruito con Paolo La Quosta, al quale è legata da molti anni.

Paolo La Quosta e Rosy Chin, un amore scritto nel destino

Rosy Chin ha lasciato intendere durante una delle sue chiacchierate al Grande Fratello di avere avuto un altro marito prima di Paolo La Quosta, ma senza scendere troppo nei dettagli. A suo dire la separazione a un certo punto è stata inevitabile ma ancor peggiore è stata la reazione della sua famiglia molto tradizionalista: dapprima i genitori non avevano accettato questo primo compagno perché italiano, poi quando hanno divorziato hanno accettato con difficoltà questa decisione.

Eppure nel destino della chef c’era un altro uomo, proprio quel Paolo che aveva conosciuto all’età di 14 anni quando insieme frequentavano la scuola alberghiera a Milano. Entrambi studiavano per diventare chef ma, completato il percorso di studi, si sono persi di vista. “Io lo volevo, lo corteggiavo tantissimo, ma lui non mi voleva – ha raccontato a Giselda Torresan nella Casa più spiata d’Italia -. Io ero proprio innamorata di lui, sai quando vedi una persona e dici ‘Questo è l’uomo della mia vita’?. Lui non pensava la stessa cosa di me però, purtroppo. Poi l’ho ritrovato. Lui non mi voleva perché diceva che io ero fidanzata”. Anni dopo si sono rivisti e da quel momento non si sono più lasciati.

Rosy Chin mamma di tre bellissimi figli

Se c’è un argomento di cui Rosy Chin non riesce a evitare di parlare è l’amore per i suoi tre figli. Stando al racconto della chef nella Casa del Grande Fratello, i primi due Elizabeth e Thomas sono nati dal primo matrimonio mentre il piccolo di casa, Samuel, è nato proprio dall’amore con Paolo La Quosta. “Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”, ha raccontato.

Paolo La Quosta e Rosy Chin uniti (anche) nel nome della cucina

A legare profondamente Rosy Chin e il marito Paolo La Quosta sono prima di tutto i tre figli, ma non solo. Entrambi desideravano diventare chef e così è stato, al punto che oggi lavorano entrambi nel ristorante fusion Yokohama a pochi passi dal duomo did Milano, che la concorrente del Grande Fratello ha aperto con grande determinazione e sacrificio.

È anche grazie a questa attività, che La Quosta sta gestendo durante l’assenza della moglie impegnata nella Casa, che Rosy Chin è riuscita a far breccia nel cuore di tanti vip italiani tra cui anche Chiara Ferragni e Fedez che l’hanno inserita perfino in una puntata della serie The Ferragnez, uscita su Amazon Prime Video.