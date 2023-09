Ferragnez: la nuova casa da 6 milioni col bagno personale per i bambini

La “casa della vita” dei Ferragnez è quasi pronta. Il nuovo appartamento di Milano che la coppia sta facendo ristrutturare già da questa estate sta prendendo forma, e Chiara ha deciso di condividere i primi dettagli con i suoi amati follower.

Il nuovo appartamento dei Ferragnez

Si sa: uno dei motivi di grande amore ma anche di grandi critiche per la famiglia di Chiara e Fedez è la loro scelta di voler condividere molte parti della propria vita privata con i loro follower. Impossibile non intenerirsi con i travestimenti da supereroe di Leone e le grandi abbuffate di Vittoria.

Anche per ciò che riguarda la propria casa, la coppia ha deciso di voler condividere qualche dettaglio con coloro che li seguono da sempre. Già a luglio, Chiara aveva postato su Instagram alcuni scatti del sopralluogo sul cantiere in CityLife, mostrando i lavori in corso per il loro nuovo attico.

Ora che i lavori stanno andando avanti e la casa sta prendendo forma, Chiara ha voluto coinvolgere il suo pubblico regalando qualche dettaglio inedito di quella che per i Ferragnez sarà “la casa della vita”.

La casa nuova: il tour delle stanze

Su Instagram Chiara Ferragni ha postato alcune foto del nuovo attico in CityLife, felice di poter dire che la casa che ha immaginato per lei e la sua famiglia è quasi pronta.

Tra gli scatti, impossibile non soffermarsi sulla scelta dei dettagli che rispecchiano lo stile e il gusto di Chiara: colori pastello, carte da parati particolarissime, un pavimento geometrico e una vasca che farebbe invidia a chiunque.

Altra nota di colore, il bagno rosa pastello in stile Barbie che l’infulencer ha spiegato essere stato progettato per la piccola Vittoria.

Ma i lavori non sono ancora finiti: la casa è già bellissima, ma c’è ancora molto da arredare. Chiara ha infatti fatto un lavoro stupendo con i suoi architetti, ma la casa sarà pronta solo a ottobre.

Ferragnez: una nuova vita

Sembra quasi tutto pronto per iniziare una nuova vita nel loro super attico in CityLife. I Ferragnez non si sposteranno di molto, ma il nuovo appartamento potrebbe essere un punto di partenza per ricominciare a essere sereni tutti insieme.

Non è un mistero che Chiara e Fedez stiano passando un momento di crisi: lo hanno raccontato all’interno della serie tv “The Ferragnez” in modo profondo e dettagliato, senza tralasciare nulla: la paura per il tumore, i lunghi viaggi di lavoro e l’impegno nelle tematiche sociali. La coppia non ha nascosto nemmeno la delusione di Chiara durante Sanremo per non aver ricevuto da Fedez il sostegno che sperava.

Iniziare un nuovo capitolo in quella che Chiara ha definito “la casa della vita” potrebbe essere un punto di svolta per il loro rapporto, che può aiutarli a riavvicinarsi stando insieme a Vittoria e Leone. Questo appartamento potrebbe diventare il simbolo di una rinascita per la famiglia Ferragnez: un posto in cui creare nuovi ricordi e rafforzare il loro legame dissipando le tensioni che continuano ad essere sulla bocca di tutti.