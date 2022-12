La vacanza da sogno sulla neve dei Ferragnez, quanto costerebbe replicarla

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, Natale di lusso ad alta quota

“Natale con i tuoi” impone il proverbio e Chiara Ferragni e Fedez lo hanno preso decisamente in parola. I Ferragnez, con i figli Leone e Vittoria al seguito, hanno infatti trascorso delle festività da favola sulle Dolomiti e insieme a loro c’erano anche gli altri membri del “clan” Ferragni/Lucia tra cui le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca (insieme al compagno e al figlio), la mamma dell’imprenditrice digitale, Marina Di Guardo, e i genitori di Fedez.

Per questo Natale in famiglia, i Ferragnez & Co. hanno scelto una location extra extralusso (senza badare a spese) e noi ci siamo divertiti a scoprire quanto costerebbe replicarlo.

Il Natale da sogno dei Ferragnez da oltre 5 mila euro (a notte)

Trascorrere il Natale sulla neve è il sogno di molti ma i Ferragnez, con famigliona allargata al seguito, non si sono limitati a scegliere come meta la montagna ma hanno optato per uno dei luoghi più belli d’Italia, ambitissimo da tutti gli amanti delle alte quote. La location del loro Natale era infatti in quel dell’Alto Adige e – più precisamente – l’Alpe di Siusi, sulle Dolomiti (Patrimonio UNESCO).

I Ferragnez, insieme ai figli, alle sorelle di Chiara Ferragni, alla madre e ai genitori di Fedez hanno passato diversi giorni in uno dei più bei resort del luogo, l’Alpina Dolomites Lodge, a cinque stelle. L’hotel è noto per essere unico nel proprio genere in quanto è stato pensato e costruito per integrarsi alla perfezione nell’ambiente incantato che lo ospita.

Inutile dire, inoltre, che questo hotel di super lusso è dotato davvero di ogni comfort, tra cui un’area benessere che affaccia – tramite enormi vetrate – sul panorama meraviglioso che lo circonda e dove, come abbiamo visto dalle stories, la famiglia Ferragni/Lucia si è dedicata momenti di puro relax e divertimento.

Ma quanto cosa una vacanza in questo paradiso terrestre sulle vette dell’Alto Adige? La risposta è semplice: a seconda della tipologia della stanza, dai 500 ai 1000 euro a notte. Ciò vuol dire che l’intera Ferragnez crew non ha speso meno di cinquemila euro a notte per la sua Instagrammatissima vacanza natalizia.

Chiara Ferragni e Valentina Ferragni nella bufera (non di neve!)

Nessuno ha il diritto di giudicare le vite altrui, ma purtroppo tale diritto in molti lo fanno proprio soprattutto quando si tratta di persone che decidono di esporsi sui social.

Il Natale da favola dei Ferragnez è stato infatti molto giudicato e stavolta non per la location super lusso che la crew ha scelto ma per degli scatti in bikini sulla neve che le sorelle Valentina e Chiara (che dopo questa pausa natalizia dovrà concentrare tutte le proprie energie su Sanremo) hanno deciso di fare.

Le due sorelle, un tra le braccia del marito Fedez e l’altra da sola (essendo tornata single qualche mese fa), si sono infatti fatte immortalare in due pezzi e scarponi circondate dalla neve e con tanto lato B in mostra. Gli scatti sono ovviamente provocatori e, manco a dirlo, diversi haters delle due bionde sorelle sono caduti in tale provocazione.

Se alcuni, infatti, si sono limitati a fare complimenti alle Ferragni per il phisique du rôle che si ritrovano, altri hanno sottolineato quanto sia poco consono pubblicare “certe immagini” e altri ancora – chi con ironia e chi con consueta vena polemica – si sono chiesti se le ragazze non avessero freddo. Ovviamente le foto hanno fatto il giro del web, alimentando parole non sempre carine: e meno male che a Natale dovremmo essere tutti più buoni!