Valentina Ferragni, chi è il (presunto) flirt di 10 anni più giovane

Fonte: IPA Valentina Ferragni, il nuovo flirt

Valentina Ferragni ha detto “addio” al suo fidanzato storico, Luca Vezil, con cui è “cresciuta insieme”. Siamo abituate ad avere visto la più piccola delle sorelle Ferragni al fianco di Vezil da sempre. La loro rottura ha suscitato diverso malcontento nei fan storici della coppia, ma i diretti interessati, allo stesso tempo, hanno chiesto rispetto per ciò che è stato. Secondo delle indiscrezioni, però, Valentina avrebbe un novo flirt: un giovane attore spagnolo.

Chi è Alvaro De Juana, il nuovo flirt di Valentina Ferragni

Per Valentina Ferragni, è tempo di andare avanti. Dopo l’annuncio della rottura con Luca Vezil, l’influencer e designer di gioielli avrebbe un nuovo flirt. Ad avere condiviso l’indiscrezione è stata la giornalista Claudia Cabrini su Twitter. C’è chi dice che sia già il suo nuovo “fidanzato”, o chi afferma che si stiano solo frequentando per il momento.

In ogni caso, lui è un giovane – affascinantissimo – di 19 anni: ne compirà 20 il 25 novembre prossimo. Si chiama Alvaro De Juana, è nato in Spagna, e in Italia è noto al grande pubblico per il ruolo nella fortunata serie televisiva Elite, disponibile sulla piattaforma Netflix, dal momento in cui è entrato a far parte della sesta stagione, in previsione per il 16 novembre.

Come si sono conosciuti Alvaro De Juana e Valentina Ferragni

Al momento non c’è una conferma da parte dei diretti interessati. Tuttavia, il flirt troverebbe riscontro nella realtà per un motivo. La Ferragni, infatti, segue De Juana su Instagram e ha anche commentato una sua foto. Ovviamente, non manca il classico like di approvazione che lascia intendere una conferma, o che comunque i due siano in buoni rapporti.

La scintilla tra loro sarebbe scattata proprio a Ibiza, durante la vacanza della Ferragni. Sole, relax, e una nuova fiamma a far battere il cuore. Il più grande dei classici, se così si può dire. L’attore, che è molto più giovane di lei – di circa dieci anni – ha anche una foto scattata dalla Ferragni su Instagram il 16 agosto scorso secondo quanto riporta Fanpage.

Perché è finita tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Valentina Ferragni è una delle giovani influencer più seguite: sorella di Chiara, è riuscita a costruire una sua identità, fortemente connessa ai valori in cui crede. Da qualche settimana, i suoi fan, tuttavia, avevano notato l’assenza di Luca Vezil sui suoi social (oltre alla sparizione di alcune foto di coppia): si mormorava di una presunta crisi, che non è stata confermata fino a quando non hanno annunciato la separazione in una nota congiunta, arrivata quasi all’improvviso, per certi versi.

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”, hanno condiviso il medesimo annuncio sui profili Instagram. Dopo quasi nove anni d’amore, si è spenta una coppia e sembrerebbe esserne nata un’altra. Del resto, è il ciclo della vita, ma attendiamo una eventuale conferma.