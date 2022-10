“Decisione sofferta”: Valentina Ferragni e Luca si sono lasciati, le parole d’addio su Instagram

Fonte: IPA Valentina Ferragni e Luca Vezil

Sono stati insieme per tanti anni, crescendo l’uno accanto all’altra e sostenendosi nei momenti di difficoltà: Valentina Ferragni e Luca Vezil sembravano una coppia davvero solida, ma a quanto pare il trascorrere del tempo ha portato a galla incomprensioni e ostacoli che non hanno saputo superare. L’influencer ha così annunciato la fine della loro storia d’amore sui social, con un messaggio colmo di sofferenza.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, la rottura

Nonostante qualche indizio che aveva messo in allarme i fan più attenti, quasi nessuno si aspettava un messaggio come quello che Valentina Ferragni ha pubblicato tra le sue storie di Instagram. Tra i due qualcosa si è rotto, e di comune accordo hanno deciso di mettere fine alla loro relazione: “Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

D’altra parte, che ci fosse qualcosa di strano alcuni lo avevano già sospettato. Negli ultimi giorni, Valentina aveva cancellato molte delle splendide foto di coppia che aveva condiviso sul suo profilo Instagram, quando con orgoglio mostrava a tutti la sua famiglia – incluso il simpaticissimo cagnolino Pablo, ovviamente. E di recente Luca è volato alle Canarie per una vacanza tra relax e avventura, in compagnia di suo fratello Matteo. Della sua fidanzata nessuna traccia. Poche ore dopo il suo rientro a casa, insieme hanno deciso di dare la notizia ai fan: a quanto pare, la loro è una decisione che covavano già da diverso tempo, ma hanno aspettato un po’ prima di annunciarla.

La storia d’amore tra Valentina e Luca

Sempre felici e sorridenti, Valentina e Luca sembravano la coppia perfetta: si sono conosciuti, ancora giovanissimi, tanti anni fa e hanno vissuto intensamente questa storia d’amore che oggi ha avuto un finale purtroppo niente affatto lieto. Sin dall’inizio, Luca era stato accolto calorosamente dal clan Ferragni, come testimoniano le tante foto che nel corso del tempo hanno immortalato i loro momenti in famiglia. Nelle ultime settimane, lui aveva anche pubblicato alcuni scatti tenerissimi con il piccolo Edoardo, figlio neonato di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, sognando già di viziarlo un po’ come uno zio provetto.

Con Valentina, inoltre, è sempre stato molto premuroso: da qualche tempo l’influencer si è trovata a combattere contro diversi problemi di salute, e Luca le è stato accanto per sostenerla e spronarla. La sorella di Chiara Ferragni ha infatti dapprima subito un piccolo intervento per asportare una lesione tumorale alla pelle, quindi si è dovuta sottoporre a molti esami con il sospetto di soffrire di insulino-resistenza, diagnosi che poi è stata messa in dubbio dai medici. Insomma, gli ultimi mesi sono stati per lei molto pesanti, e la famiglia si è rivelata più importante che mai.

Ora, quell’amore che sembrava infrangibile ha dovuto fare i conti con un ostacolo che, nonostante tutte le buone intenzioni, Valentina Ferragni e Luca Vezil non sono riusciti a superare. Ma l’affetto che continua a legarli sarà per sempre il segno tangibile di una storia meravigliosa, anche senza lieto fine.