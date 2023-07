Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato Matteo già presentato in famiglia

Fonte: Instagram Valentina, carriera e amori della sorella più piccola di Chiara Ferragni

A ‘spoilerare’ l’ufficialità della relazione è stata suo malgrado mamma Marina Di Guardo con un post su Instagram; a confermarla, una serie di scatti che ritraggono Valentina Ferragni in dolce compagnia del nuovo fidanzato in Liguria: ma chi è l’uomo misterioso che ha preso il posto di Luca Vezil nel cuore della sorella minore di Chiara?

Lo ‘spoiler’ di mamma Marina

Forse inavvertitamente, forse neanche troppo: per celebrare l’amore e la serenità che regna sovrana nella sua famiglia, Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha pubblicato una serie di scatti con i suoi cari al gran completo nella villa di Como dei Ferragnz. “La famiglia è tutto” scrive la donna per sintetizzare il messaggio del post, che la vede protagonista con le figlie, i rispettivi compagni e i tre nipotini.

A catturare l’attenzione dei follower è stato però uno scatto in particolare: quello in cui appare una lunga tavolata con la famiglia al gran completo. Ma tra tanti volti noti agli aficionados del clan Ferragni, ne appare uno ai più sconosciuto: quello del nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, Matteo Napoletano. Insomma, se l’influencer non aveva ancora ufficializzato la nuova relazione, ci ha pensato la mamma a rompere gli indugi!

Chi è Matteo Napoletano

A differenza dell’ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, Matteo Napoletano non pare amare molto i social, e si hanno poche informazioni sul suo conto. Nato a Castelfranco Veneto, è di ben 9 anni più giovani dell’influencer, e pare viva in California, dove studia all’Università. Nonostante frequenti da relativamente poco tempo Valentina, pare che le cose vadano a gonfie vele visto l’ingresso ufficiale nel clan Ferragni.

I primi avvistamenti della coppia risalgono allo scorso marzo, quando i due furono immortalati insieme in una discoteca di Tulum, in Messico. Successivamente rare e sporadiche apparizioni tra San Candido e Forte dei Marmi, fino agli ultimi scatti che li ritraggono innamoratissimi a Portofino. Insomma, anche per Vale sembra finalmente essere tornato il sereno in amore.

La vita sentimentale di Valentina Ferragni

Prima della relazione con Matteo Napoletano, la più piccola della sorelle Ferragni aveva vissuto una lunga relazione con l’influencer Luca Vezil, terminata lo scorso dicembre dopo 9 anni d’amore: “Come in ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi, e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno. Ma purtroppo c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi“, avevato spiegato motivando la rottura.

Successivamente le sono stati attribuiti dei flirt, mai confermati, tra cui uno con l’attore di Elite Alvaro De Juana. Ma se Valentina sembra aver trovato nuovamente la serenità accanto a Matteo, anche Luca si mostra da diverse settimane in compagnia della sua nuova fidanzata (anche lei famosa): si tratta di Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e finalista italiana al concorso di Miss Universo. Come si suol dire, in entrambi i casi, se son rose…