Virginia Stablum, chi è Miss Universe Italy 2022 (e perché c’entra Maria De Filippi)

Fonte: IPA Virgina Stablum

Una bellezza mozzafiato, una simpatia travolgente e un sorriso che fa cadere ogni barriera: Virginia Stablum è stata eletta Miss Universe Italy 2022, nel corso di una splendida serata di fine estate che l’ha vista protagonista indiscussa. E ora la giovane modella trentina si prepara a rappresentare il nostro Paese alle finali di Miss Universo. Ma sapevate che è già famosa in tv, grazie a Maria De Filippi?

Virginia Stablum è Miss Universe Italy 2022

Giovane, bellissima ed elegante, Virginia Stablum si è conquistata quella corona tanto agognata e, con essa, il privilegio di rappresentare l’Italia a Miss Universo, nell’edizione che si terrà probabilmente il prossimo gennaio 2023 in una località ancora da stabilire. Sarà proprio lei, tra le tante candidate provenienti da ogni angolo del mondo, a ereditare il titolo dalla splendida Miss indiana Harnaaz Sandhu, che era stata eletta lo scorso anno? Certo, la sfida è davvero difficile, ma il primo passo lo ha già fatto.

“Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo, ma sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l’aspetto” – ha scritto la Stablum sul suo profilo Instagram, accanto al video della sua incoronazione come Miss Universe Italy 2022. In effetti, mai come quest’anno sul palco del celebre concorso si vive aria di cambiamento: per la prima volta, possono essere protagoniste anche donne sposate, in dolce attesa o già diventate mamme.

Virginia Stablum, carriera e vita privata

Ma chi è la giovane modella che porterà l’Italia sulle passerelle di Miss Universo 2023? La splendida Virginia Stablum, classe 1998, è nata a Trento da mamma italiana con radici tedesche e papà di origini africane: cresciuta con una passione incredibile per la moda, non ha esitato ad accogliere l’opportunità di lanciarsi in questo mondo luminoso e a tratti crudele. Sfilando tra Milano, Parigi, New York e Barcellona, la sua bellezza non poteva certo passare inosservata. Ma il successo, almeno nel nostro Paese, è arrivato per altre vie. Qualche anno fa, infatti, Virginia ha preso parte a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice.

Grazie a Maria De Filippi, ha avuto l’occasione non soltanto di farsi conoscere dal pubblico, ma anche di incontrare l’amore. La Stablum è riuscita a conquistare il cuore di Nicolò Brigante, all’epoca tronista, e i due sono usciti insieme dalla trasmissione. Purtroppo, la loro relazione è naufragata qualche mese dopo. Ma per una porta che si chiude, si apre un portone: Virginia, che in passato ha avuto molti flirt chiacchierati (tra cui una love story con Ignazio Moser, oggi fidanzatissimo con Cecilia Rodriguez), sembra ora aver ritrovato la felicità.

Da diversi mesi è sorridente accanto a Vittorio Scala, famoso imprenditore ed ex partner di Taylor Mega. A quanto pare, la loro relazione andrebbe a gonfie vele: è lui ad averla sempre sostenuta in questo percorso che l’ha portata ad aggiudicarsi l’ambita corona, e non solo. Virginia è infatti una vera forza della natura. Oltre al suo lavoro come modella internazionale di successo, si dedica con passione anche allo studio: è iscritta alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università di Verona. E nel tempo libero non perde occasione per viaggiare, andando alla scoperta del mondo.