“Uomini e Donne”, perché slitta la data di inizio

La nuova edizione di Uomini e Donne è alle porte: Maria De Filippi è pronta a tornare con le tante storie d’amore che sbocceranno proprio negli studi della sua trasmissione. La nuova stagione dell’amatissimo programma di Canale 5, quella a cavallo tra il 2022 e il 2023, inizierà la prossima settimana ma non di lunedì, come era stato inizialmente annunciato.

I fan di Uomini e Donne dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere i propri beniamini sul piccolo schermo: il date show condotto dalla De Filippi non inizierà più il 19 settembre, bensì martedì 20, come comunicato dai canali social della trasmissione.

La prossima stagione slitterà la sua partenza per poter lasciare spazio a uno speciale del Tg5 che il 19 settembre seguirà in contemporanea con l’Inghilterra, i funerali della Regina Elisabetta.

Uomini e Donne, cambia la data di messa in onda

L’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne era previsto per lunedì 19 settembre, ma sui canali social del programma è apparso nelle scorse ore un avviso al pubblico: “Vi aspettiamo da martedì 20 settembre”, sempre al solito orario, alle 14.45, su Canale 5.

I fan del date show più famoso del piccolo schermo dovranno attendere un giorno in più rispetto alla data d’inizio annunciata in precedenza. Il motivo del rinvio è presto spiegato: il programma di Maria De Filippi dovrà lasciare spazio a un’edizione speciale del Tg5, che andrà in onda con i funerali della Regina Elisabetta in diretta. Anche Mediaset infatti seguirà quello che si preannuncia già uno degli eventi più seguiti della storia della tv. La portata dell’ultimo saluto a Elisabetta II del resto è innegabile, e sta portando la rete a stravolgere il suo palinsesto.

Da martedì 20 settembre però la programmazione di Canale 5 tornerà quella di sempre: Uomini e Donne andrà in onda con il consueto appuntamento pomeridiano. Tina Cipollari e Gianni Sperti, saranno come sempre pronti a commentare e seguire le vicende sentimentali di cavalieri e dame alla ricerca dell’amore del Trono Over, così come quelle di ragazze e ragazzi che non vedono l’ora di trovare un partner.

Uomini e Donne, le anticipazioni

La nuova stagione di Uomini e Donne partirà ovviamente con quattro nuovi tronisti, che saranno presentati dalla padrona di casa.

Negli studi televisivi dello show tornerà un nome già noto al pubblico: si tratta di Federica Aversano che è stata corteggiatrice e protagonista del Trono di Matteo Ranieri – salvo poi non essere scelta – non proprio una sorpresa per il pubblico della trasmissione. Accanto a lei ci sarà la tronista Lavinia: 26 anni, originaria di Roma, studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e sull’amore ha le idee molto chiare.

Alle due ragazze si aggiungono poi i nomi di Federico D. e Federico N.: il primo viene da Genova e svolge il mestiere di odontotecnico da ormai 5 anni, affiancato dal padre; il secondo ha 25 anni, viene da Roma ed è un ingegnere aeronautico.

Per quanto riguarda il Trono Over vedremo il ritorno di Riccardo Guarnieri, più combattivo che mai, Armando Incarnato e anche dell’immancabile Gemma Galgani che avrà ad attenderla un nuovo corteggiatore, Didier, di Lugano.