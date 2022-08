“Uomini e Donne 2022”, chi sono le nuove troniste Lavinia e Federica

Fonte: Ufficio Stampa Fascino “Uomini e Donne”: chi è Soraia, la scelta di Luca

Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi che, come di consueto, fa compagnia ai telespettatori nel primo pomeriggio di Canale 5. Il programma va in onda a partire dal 19 settembre 2022, dal lunedì al venerdì alle 14.45, e i primissimi video pubblicati su Witty TV svelano chi sono le due nuove troniste: Lavinia e Federica (che abbiamo già conosciuto nella scorsa edizione).

“Uomini e Donne”, la tronista Lavinia esigente in amore

Lunghi capelli castani, occhi scuri e profondi e un sorriso che cattura al primo sguardo. Lavinia è una delle troniste che Maria De Filippi e la redazione hanno scelto per la nuova edizione di Uomini e Donne, in onda a partire dal 19 settembre 2022 su Canale 5.

Originaria di Roma, Lavinia ha 26 anni e si definisce piuttosto esigente in amore. Insomma, una ragazza che non si accontenta facilmente e che di sicuro darà del filo da torcere ai corteggiatori pronti a conquistare il suo cuore, per arrivare alla scelta finale. Studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e sta per laurearsi proprio a Roma, dove vive con la sua famiglia. Come lei stessa racconta, la mamma è un’imprenditrice mentre il papà è un ingegnere e insieme formano una coppia di genitori giovanili ma all’antica, che hanno sempre curato l’educazione delle figlie (ha una sorella), a cui non hanno fatto mai mancare nulla.

Dal video di presentazione pubblicato su Witty TV emerge il ritratto di una giovane donna con le idee molto chiare, specialmente per quanto riguarda l’amore: “Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. Non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente Mi piacciono gli sportivi, ma non faccio spesso il primo passo. Sono all’antica, l’uomo deve fare l’uomo. Voglio vivere qualcosa di bello e provare emozioni forti. Prometto che sarò me stessa e ci metterò il cuore”.

Federica, tronista con un passato a “Uomini e Donne”

La seconda tronista scelta per la nuova edizione di Uomini e Donne in realtà è un volto che abbiamo già avuto modo di conoscere nel dating show di Canale 5. La napoletana Federica Aversano è stata, infatti, corteggiatrice e protagonista del Trono di Matteo Ranieri, salvo poi non essere scelta. Baci appassionati, la storia di giovanissima madre single, ripetuti tira e molla e lacrime in studio, prontamente asciugate da Maria De Filippi, sempre molto materna nei suoi riguardi.

Diciamo pure che la scelta di Federica come tronista non ha destato troppo stupore, anzi sono molti i telespettatori che si aspettavano di rivederla negli Studi Elios. C’è chi parla di “minestra riscaldata”, di volti sempre uguali e mancanza di idee. Eppure, stando a quanto abbiamo visto nelle puntate della scorsa edizione, la bella Federica potrebbe riservare delle belle sorprese.

Lo conferma il video di presentazione, in cui parla senza mezzi termini del suo carattere forte e deciso: “Ho 28 anni, sono una mamma di un bellissimo bambino di due anni e mezzo. Sono single da tre anni. Caratterialmente mi conoscete già. Dicono che sono antipatica, è vero. Perché il giudizio degli altri non mi tocca. Se mi inca**o divento una iena. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa, ma se sento lealtà do tutta me stessa. (…) Non amo le smancerie, gli uomini sdolcinati e le letterine d’amore. Un mazzo di fiori lo apprezzo volentieri. Spero arrivi il mio ‘per sempre’. Io ci credo”.