Uomini e Donne: chi è Valeria, la scelta di Matteo

Un altro percorso a Uomini e Donne si è concluso con un bellissimo lieto fine. Questa è stata la volta di Matteo Ranieri, il tronista ventinovenne ligure che ha fatto la sua scelta decidendo con quale delle sue corteggiatrici avrebbe voluto trascorrere la vita fuori dallo studio di Maria De Filippi. La sua scelta è ricaduta su Valeria Cardone, una bellissima ragazza napoletana di venticinque anni che ha dovuto scegliere se dire di sì oppure no. Scopriamo insieme chi è Valeria, la corteggiatrice scelta da Matteo.

Uomini e Donne, chi è Valeria Cardone

Il tronista Matteo Ranieri ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne e nella registrazione del 26 marzo ha compiuto la sua scelta tra le due corteggiatrici che sono arrivate fino alla fine davanti a lui. Parliamo di Federica Aversano e Valeria Cardone, e la scelta è stata proprio la seconda.

Venticinque anni, napoletana, solare e con la tipica bellezza mediterranea. Valeria da circa un anno è laureata in Economia presso l’Università Parthenope di Napoli e attualmente lavora come impiegata per il recupero crediti dopo un passato come indossatrice per un atelier di abiti.

Allo stesso tempo, sicuramente ha tutte le carte in regola per intraprendere una carriera parallela come influencer, esattamente come tutti e tutte coloro passati nello studio di Uomini e Donne. Il suo volto, però, non è la prima volta che compare in tv e nello specifico a Uomini e Donne. Nel 2017, infatti, Valeria è approdata nello studio della De Filippi sempre come corteggiatrice, ma per il tronista Mattia Marciano.

Uomini e Donne, la scelta di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri, esattamente come Valeria, non è nuovo nel programma di Maria De Filippi. Lui ancor più ricordato per l’esperienza avuta da corteggiatore durante il trono dell’ex gieffina Sophie Codegoni, la quale scelse proprio Matteo.

Ad oggi, però, è il momento da protagonista per lui: ha scelto la sua corteggiatrice Valeria Cardone, e lo ha fatto rivelando a tutti i suoi sentimenti: “Sei stata l’ultima ragazza a scendere per me. Mi ricordo quel momento perché pensavo che non fosse più il caso che continuassi il percorso sul trono”, ha spiegato il tronista durante il discorso fatidico prima della scelta. “Quando ti ho vista ho pensato che stessi sognando. Dopo il primo bacio sono arrivato a casa e sembrava che fossi tornato ai miei 16 anni. Il giorno dopo, quando abbiamo fatto l’ultima esterna, sono tornato nuovamente a casa e ho pensato che fosse arrivato il momento di capire cosa mi stesse succedendo”. Parole fortissime, quelle di Matteo, che non lasciano alcun dubbio.

Valeria è apparsa totalmente emozionata, e la sua risposta non avrebbe potuto essere diversa da ciò che è stata: “Matteo e io siamo simili caratterialmente, su alcune sfaccettature. Come lui sono sensibile ed empatica e tento di mettere il bene altrui davanti al mio. Penso che Matteo abbia bisogno di una persona che ci sia, che resti, che non lo abbandoni. Poi sarà il tempo a dire se davvero siamo fatti l’una per l’altro“, ha spiegato. Sicuramente sarà il tempo a dirlo, ma intanto i due sono una bellissima coppia che si è scelta.