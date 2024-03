Fonte: IPA Maria De Filippi

Uomini e donne, famoso dating show di Canale 5, presenta al pubblico televisivo due diverse formule. Infatti nelle diverse puntate della trasmissione televisiva è possibile seguire le vicende dei protagonisti più giovani del parterre, al centro delle trame del trono classico, ma anche di quelli senior, che fanno parte del cast del trono over. La figura centrale della formula classica del programma televisivo è il tronista, che viene corteggiato da diverse corteggiatrici, per poi decidere con una scelta finale con quale di loro lasciare il dating show.

In questo momento, sul trono più ambito d’Italia si trovano un uomo e una donna. Ida Platano, notissima dama del programma televisivo, ha accettato il passaggio dalla formula over a quella classica lo scorso dicembre. Brando Ephrikian, invece, è protagonista di Uomini e donne già da settembre e, dopo circa sei mesi nel programma televisivo, il ragazzo ha annunciato la sua scelta, che avrebbe dovuto aver luogo, nel corso della registrazione del 7 marzo 2024 del programma televisivo, ma così non è stato.

Uomini e donne, Brando Ephrikian si rifiuta di scegliere

Brando Ephrikian, da diversi mesi, appassiona il pubblico televisivo di Canale 5 con le sue vicende amorose. Il ragazzo, infatti, scelto come tronista di Uomini e donne, ha conosciuto all’interno della trasmissione televisiva diverse corteggiatrici per poi concentrarsi solo su due di loro: Raffella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Con entrambe le ragazze, Brando Ephrikian ha creato un feeling speciale e, proprio per questo, si è mostrato a lungo indeciso tra le due. Dopo diversi alti e bassi e fughe dallo studio, sia di Beatriz D’Orsi che di Raffaella Scuotto, il tronista ha finalmente annunciato la sua scelta. Il momento fatidico del suo percorso a Uomini e donne avrebbe dovuto aver luogo nel corso della registrazione del 7 marzo 2024 ma, secondo le anticipazioni, le cose non sono andate per il verso giusto.

Brando Ephrikian, infatti, avrebbe interrotto improvvisamente la normale procedura della scelta. Secondo quanto riportato da chi ha assistito all’importante momento di Uomini e donne, il ragazzo si sarebbe tirato indietro proprio a un passo dalla fatidica decisione. Alla registrazione si sarebbero presentate entrambe le corteggiatrici, assenti, invece, all’appuntamento precedente. In seguito le ragazze avrebbero visto i loro momenti migliori nello studio televisivo e sarebbero uscite per essere richiamate per la scelta.

Al momento di sedersi sulla classica sedia rossa della scelta, però, Brando Ephrikian si sarebbe rifiutato d’andare avanti, affermando di essere ancora confuso.

Brando Ephrikian, il suo percorso a Uomini e donne

Brando Ephrikian avrebbe deciso di tirarsi indietro sulla sua scelta a Uomini e donne all’ultimo secondo. Il tronista, infatti, avrebbe affermato di aver capito di essere ancora indeciso, come riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo canale Instagram ufficiale. A quel punto le corteggiatrici sarebbero state informate che il ragazzo intende fare ancora un’altra esterna lunga con entrambe per poi ritornare sulle sedie rosse.

Nei suoi primi mesi a Uomini e donne, Brando Ephrikian è sembrato piuttosto preso da Beatriz D’Orsi, ragazza dal temperamento piuttosto forte. Le tante liti con la corteggiatrice, l’avrebbero portato, in seguito, ad avvicinarsi sempre più a Raffaella Scuotto, che ha dimostrato di avere la capacità di essere più razionale dell’avversaria. Tra di loro, però, Brando Ephrikian non sa ancora che scelta prendere.