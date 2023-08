“Uomini e Donne”, Maria De Filippi pronta a cacciare il nuovo tronista

Fonte: IPA Maria De Filippi

Uomini e Donne riparte tra polemiche, dubbi e segnalazioni. Giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del dating show che andrà in onda su Canale 5 a settembre (la data di inizio è fissata al prossimo lunedì 11 settembre) e la scelta dei nuovi tronisti sta già facendo parecchio discutere. Ad attirare l’attenzione è soprattutto Brando, il ragazzo che Maria De Filippi e la sua redazione hanno posto sul Trono insieme a Manuela, ex volto di Temptation Island, e Cristian. Stando ad alcune segnalazioni che circolano con insistenza sul web, Brando sarebbe fidanzato.

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi caccia il nuovo tronista Brando?

A quanto pare Brando avrebbe nascosto la sua love story e preso così in giro chi lavora a Uomini e Donne: per questo motivo Maria De Filippi sarebbe già pronta a cacciarlo dal programma dopo una sola puntata. A spifferare l’indiscrezione è stata su Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano, tra l’altro la prima a parlare di una presunta relazione segreta del nuovo tronista. “Pare che Brando, dopo tutte le segnalazioni varie, non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera sia stato silurato”, ha scritto sul suo account. Sarà vero?

Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di Maria De Filippi o del suo team. Di certo non sarebbe la prima volta: la storia di Uomini e Donne è costellata di furbetti della corte, che hanno nascosto amori e flirt fuori dagli studi Elios. Come dimenticare, ad esempio, il caso Sara Affi Fella? Per tutta la durata del suo Trono ha visto senza problemi il fidanzato (oggi ex) Nicola Panico, con il quale in precedenza aveva partecipato a Temptation Island.

“Uomini e Donne”, il nuovo tronista Brando è fidanzato?

“Brando era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto, sono scioccata”, ha assicurato qualche giorno fa una fonte a Deianira Marzano in merito al nuovo protagonista di Uomini e Donne. Altri pettegolezzi sono arrivati a Very Inutil People: “Brando è fidanzatissimo. Lei aveva anche messo delle storie con il cane che hanno preso insieme poco tempo fa”.

E poi ancora: “Adesso è sparito tutto, sono sparite anche le storie in evidenza con la vacanza che si sono fatti in Egitto a inizio estate. Di certo c’è che lui i provini li ha fatti mentre stava con lei, poi non so se si siano lasciati nelle ultime due settimane, ma mi sembra strano”. Racconti che hanno subito scatenato il caos e spinto la ragazza in questione, Alice, a replicare.

Tramite il suo account Instagram la giovane ha smentito tutto, chiarendo di avere solo un rapporto d’amicizia con il nuovo tronista di Uomini e Donne Brando. “Abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto d’amicizia – ha scritto – niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”.

Peccato, però, che subito dopo Alice abbia cancellato il post alimentando così ancora di più i sospetti, con una nuova segnalazione condivisa da Very Inutil People: “Noi nei vari locali non vedevamo “motivi di lavoro”. Sono amici ma cancella tutte le foto, compresa l’ultima vacanza”. Insomma, una questione tutt’altro che chiara…

Chi è Brando, il nuovo tronista di “Uomini e Donne”

Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne, ha 22 anni e vive a Treviso. Come dichiarato nel suo video di presentazione, il ragazzo ha alle spalle già un curriculum variegato dal punto di vista lavorativo: “Nella vita ho fatto di tutto, dal cameriere all’aiuto cuoco, dal maestro di sci al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sport”.

Ha raccontato di provenire da una famiglia di artisti: “Mia zia è stata un’attrice, mentre mio nonno e il mio bisnonno sono stati dei direttori d’orchestra”. Brando ha vissuto per un periodo all’estero, più precisamente negli Stati Uniti: “Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in un clima familiare piacevole e pieno d’amore. Ma si sa, le cose belle non durano per sempre”.

L’infanzia di Brando è stata segnata dalla separazione dei suoi genitori: “A 10 anni la separazione improvvisa dei miei genitori e l’assenza totale di un padre, mi hanno reso molto più duro e disilluso nei confronti delle persone e dei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e un eroe non sbaglia mai, non si dimentica di un figlio e non smette di tendergli la mano. Con lui ho scoperto che cos’è il senso dell’abbandono e anche se oggi il rapporto è un po’ migliorato, i segni restano comunque indelebili”.

Brando è dunque cresciuto con la madre e i nonni, ai quali è molto legato: “Mia madre è una persona fantastica, mi è sempre stata vicina, mi ha sempre supportato, è sempre stata il mio braccio destro. Per me lei è casa, con lei sono come dentro una cassaforte, sono sicuro di essere protetto”.

Il giovane ha spiegato di cercare a Uomini e Donne “un rapporto onesto, fatto di cose semplici, che sia alimentato da sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità”.