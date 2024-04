Una cosa è certa: Francesco Benigno è stato escluso dall’Isola dei Famosi. L’avventura dell’attore in Honduras è durata davvero poco, ma per ragioni che non sono state spiegate davvero. Si è parlato di una lite e di un comportamento non adeguato al contesto in cui si trovava, mentre lui è già tornato alla carica parlando di un’esplicita volontà da parte della produzione. Banijay si è opposta duramente a questa versione della vicenda, ribadendo l’assoluta correttezza dell’intero gruppo di lavoro.

Francesco Benigno squalificato, la furia di Vladimir Luxuria

La conduttrice Vladimir Luxuria non ha atteso tempo e ha subito specificato che durante la puntata si sarebbe parlato dell’argomento che ha tenuto banco in queste ore precedenti alla puntata. La squalifica di Francesco Benigno è arrivata inaspettata poco prima del secondo appuntamento in prime time e – in particolare – proprio dopo che la presentatrice si era complimentata con lui per la sua tenacia e l’aveva pregato di resistere nonostante sentisse forte la mancanza di casa e di suo figlio neonato.

“Voglio mettere i puntini sulle I”, ha detto Luxuria in un tono che è sembrato più deluso che arrabbiato. La puntata è trascorsa veloce fino a che non è tornata sull’argomento e ha spiegato perché non sarebbero state mandate in onda le clip della lite che ha comportato l’esclusione del naufrago tornato in Italia: “Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non aver mostrato queste immagini”. Al comunicato letto in studio, la padrona di casa ha voluto aggiungere una considerazione personale: “Sull’Isola si può discutere e litigare ma non si può trascendere. Il fatto che abbiamo deciso di non mostrare questo episodio è un segno di rispetto per il pubblico”.

I motivi dell’esclusione dal gioco

Dietro la decisione del programma sembra quindi esserci una lite ma di un tenore molto diverso rispetto a quello cui siamo abituati ad assistere. A spiegarlo è la conduttrice che è brevemente entrata nel merito della questione affidandosi a un freddo comunicato stampa in cui vengono però impiegate parole durissime, che certamente raccontano uno scenario difficile da mostrare al pubblico, rimasto attonito di fronte a una decisione così rapida e che sembrava andare addirittura contro le volontà iniziali del programma che ha selezionato con attenzione ogni testa.

“Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti. Sono stato prelevato con una scusa, dicevano che dovevano parlarmi. Mi hanno portato nel resort, accanto all’Isola, comunicandomi che dovevo lasciare il programma perché c’è qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto. I poteri forti di Mediaset hanno deciso che devo essere eliminato. Non sanno darci, però, una spiegazione”, aveva raccontato Benigno subito dopo l’esclusione, ribaltando così la versione successiva di Isola dei Famosi che invece ha parlato apertamente di violazione del regolamento e delle regole che i naufraghi chiaramente conoscono prima di partire.

E ha aggiunto: “Ci hanno fatto delle proposte in denaro a me e a mia moglie per non chiederci penali, questo è strano. Se avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, non fai una proposta in denaro, dicendomi di non pagare le penali”. La squalifica è chiaramente definitiva e non ci sono seconde possibilità.

Chi è l’eliminato del 18 aprile

Il televoto è stato annullato e nessuno dei concorrenti è stato eliminato. Si è però tenuto il Rito della Salvaciòn che si è disputato tra Artur Dainese e Daniele Radini Tedeschi, che ha strappato faticosamente la vittoria. I voti sono stati resi nulli a seguito della squalifica di Benigno.