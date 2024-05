Vladimir Luxuria, Tapiro d’Oro a Striscia per il caso Francesco Benigno

Fonte: Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria protagonista di Striscia la notizia dopo il caso Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi. Quest’anno il reality show non sta brillando negli ascolti tv e lo scontro tra la conduttrice e l’attore ha gettato ancora più ombre in un’edizione decisamente da cancellare. L’ex parlamentare ha ricevuto il Tapiro d’Oro – il primo della sua carriera – dall’inviato Valerio Staffelli e mandato un messaggio importante a tutti gli spettatori.

Perché Vladimir Luxuria ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia

Striscia la notizia ha deciso di consegnare a Vladimir Luxuria il Tapiro d’oro per la lite con Francesco Benigno, ex naufrago de L’Isola dei Famosi. “Quello che dovevo dire l’ho già detto. Lui ora può dire quello che vuole, ma io non risponderò più”, ha spiegato la presentatrice all’inviato Valerio Staffelli, cercando in qualche modo di chiudere la vicenda che ha animato soprattutto i social network, tra Instagram e Facebook.

“Benigno ha recitato in un film (“Mary per sempre”, ndr) in cui ci sono tanti insegnamenti contro la transfobia, che è una brutta malattia“, ha aggiunto Vladimir, che continua a svolgere il suo lavoro nel miglior modo possibile nonostante i molteplici ritiri nel cast e l’emorragia di ascolti. Senza dimenticare gli ultimi gossip che sussurrano di un clamoroso ritorno di Ilary Blasi, sostituita quest’anno proprio da Luxuria dopo tre anni di conduzione.

Isola dei Famosi: cosa è successo tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno

La polemica tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno è iniziata quando l’attore è stato squalificato dalla produzione de L’Isola dei Famosi per comportamenti scorretti in Honduras ai danni di un altro naufrago, più precisamente Artur Dainese. Benigno, in una diretta Facebook, ha duramente condannato gli autori del programma Mediaset, non risparmiando frecciatine alla conduttrice, che poi ha attaccato senza pietà con commenti alquanto ignobili quando Vladimir ha mostrato in diretta le immagini dello scontro di Benigno.

Francesco ha insultato Vladimir Luxuria rispondendo al commento di un utente su Facebook, che sosteneva che avessero fatto male a “riesumarlo”. “Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? – ha scritto Benigno – Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a novanta ma con le mie forze e abilità e senza né genitori né fratelli e sai perché? Perché ho anche io i cog**oni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati non uso il c**o io”.

Vladimir Luxuria ha replicato all’attore con un video sui social network, rimarcando che le critiche si possono accettare ma gli insulti no. “Io gli insulti non li accetto. Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza. Eppure non è facile. – ha replicato – Ancora oggi, certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene, per le persone come me. Lo faccio per tutte le persone che credono nel rispetto e nella civiltà”.

Vladimir Luxuria ha rimarcato che potrebbe benissimo denunciarlo e prendere dei soldi, ma non è intenzionata a farlo per rispetto del figlio: “Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caro signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio”.