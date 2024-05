Fonte: IPA Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi

Rivoluzione in arrivo per Isola dei Famosi, che perde il doppio appuntamento e si sposta alla domenica. Un cambiamento non da poco, per il reality di Canale5, che corre ai ripari per evitare il flop degli ascolti e provare una rapida risalita in vista della finale che non è poi così lontana. L’ultima puntata del lunedì va infatti in onda lunedì 13 maggio per poi tornare il 19, con il conseguente annullamento della fiction Zorro che sarebbe dovuta andare in onda proprio in prima serata.

Perché Isola dei Famosi cambia giorno

Sembra che alla base di questa decisione di Mediaset ci sia proprio la necessità di rientrare dagli ascolti che fino a questo momento non sono stati soddisfacenti. Il cast non ha infatti convinto il pubblico e i continui ritiri non hanno aiutato il decollare della trasmissione che doveva invece conquistare i telespettatori perché completamente rinnovata nel suo assetto. La conduzione di Vladimir Luxuria, poi, ha fatto fatica a prendere il volo e i tanti anni di Ilary Blasi non l’hanno di certo aiutata a farsi spazio alla guida dello show.

La curiosità per i nuovi opinionisti è finita molto presto e non ha avuto lo stesso risultato ottenuto per il Grande Fratello, che invece ha puntato su un solo nome – quello di Cesara Buonamici – riscontrando da subito un buon risultato. Sonia Bruganelli si era detta addirittura desiderosa di presentare la prossima edizione dell’Isola, ottenendo addirittura il benestare dell’attuale conduttrice che aveva reagito con grande sportività: “Ben venga, al prossimo giro”.

Il possibile ritorno di Ilary Blasi

La genesi della nuova edizione di Isola dei Famosi è stata tutt’altro che lineare. Durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione, infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva avanzato l’ipotesi di uno stop al reality per una stagione, con la chiara intenzione di ripensare il format e proporlo sotto una nuova veste. Il successo del Grande Fratello, che è stato riportato alle origini, avrebbe suggerito la giusta idea per il ritorno in onda dello show dall’Honduras, cambiando la conduzione ed entrambi gli opinionisti.

Visti i risultati degli ascolti, poi, si starebbe pensando a reintrodurre Ilary Blasi alla conduzione. La stagione 2024 è ormai andata ed è praticamente certo che non esista l’eventualità di un cambio al timone. Per il 2024, invece, la porta è spalancata. Non si tratterebbe comunque di un ritorno alle origini, visto che il grande successo del programma è dovuto a Simona Ventura che ha tenuto a battesimo la prima edizione, ma di ristabilire un equilibrio che è stato interrotto con l’arrivo di troppe novità.

Tutto rientra comunque negli intenti della Rete che, da anni, sta cercando di cambiare rotta verso una proposta meno aggressiva e più incentrata sui temi di attualità. I reality non si toccano, visto che sono uno dei prodotti di punta del gruppo Mediaset, ma la volontà era ed è quella di cambiare completamente la linea editoriale per renderli fruibili da una fetta di pubblico più ampia possibile. Per il GF ha funzionato, su Isola c’è ancora molto da lavorare. E ci vorrà del tempo.