“Isola dei Famosi 2024 chiude in anticipo”, cosa è costretta a fare Vladimir Luxuria

L’Isola dei Famosi 2024 a rischio. Le prime puntate della nuova edizione del reality show di Canale 5 non hanno registrato gli ascolti sperati, con un calo significativo rispetto agli anni precedenti, e Mediaset starebbe valutando una chiusura anticipata. A meno che la nuova conduttrice Vladimir Luxuria e il suo team di autori non facciano un piccolo miracolo, riaccendendo l’entusiasmo dei telespettatori, che per il momento non è alle stelle.

“Isola dei Famosi 2024 a rischio”: l’indiscrezione

“L’Isola dei Famosi potrebbe chiudere in anticipo”, è questa l’indiscrezione condivisa su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che aggiunge: “Se stasera lo share sarà sotto il 17% il programma potrebbe chiudere l’ultima settimana di maggio!”. Vladimir Luxuria è dunque chiamata a riportare l’interesse del pubblico per scongiurare una chiusura anticipata.

Sembrano dunque lontani i tempi in cui L’Isola dei Famosi veniva addirittura allungata fino a giugno e faceva chiacchierare sui social network: oggi il format pare aver perso il suo appeal nonostante un cast composto da personaggi famosi e volti meno noti tutti da scoprire e apprezzare.

Gli ascolti tv de L’Isola dei Famosi 2024

In realtà L’Isola dei Famosi 2024 non è partita male, forse complice l’effetto novità dovuto alla rivoluzione fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. Vladimir Luxuria alla conduzione al posto di Ilary Blasi, che ha condotto le ultime tre edizioni; l’inviato Alvin sostituito da Elenoire Casalegno. Senza dimenticare i nuovi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

La prima puntata andata in onda lunedì 8 aprile è stata seguita da 2.602.000 spettatori con il 19.98% di share. Un risultato soddisfacente, acclamato da Mediaset con una nota positiva del direttore di rete Giancarlo Scheri: “Ottimo debutto per l’attesa, nuova edizione de L’Isola dei Famosi e grande esordio alla conduzione per Vladimir Luxuria”.

“Una serata ricca di emozioni, dove hanno brillato, oltre a Vladimir, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno. Un successo per il quale Canale 5 ringrazia lo staff autorale e produttivo di Banijay Italia e Mediaset, il regista Roberto Cenci e gli isolani, chiamati a mettersi alla prova nell’impegnativa Cayo Cochinos. In bocca al lupo!”.

Confrontando però i dati con quelli dello scorso anno è impossibile non notare l’importante divario: l’edizione 2023 condotta da Ilary Blasi era partita con 2.919.000 spettatori medi e il 23,3% di share. Una perdita di oltre 300mila spettatori. Anche se va ricordato che quella puntata segnava il ritorno di Ilary in tv dopo la separazione ufficiale da Francesco Totti e in molti si erano sintonizzati per seguire eventuali frecciatine e stoccate all’ex calciatore (che di fatto non sono mancate).

Alla seconda puntata – trasmessa qualche giorno dopo, ovvero giovedì 11 aprile – L’Isola dei Famosi 2024 ha registrato un tonfo. La trasmissione è scesa a 2.432.000 spettatori, con il 17.75% di share. In termini di target, rispetto alle prime due puntate dello scorso anno, le perdite più significative riguardano i giovani con età compresa tra 25 e 34 anni (si perdono dieci punti di share), le donne (si perdono quattro punti di share) e, più in generale, il target commerciale (dove il calo è di cinque punti di share).

In termini territoriali, alcune regioni del Sud Italia premiano questa edizione (Campania 23,7% di quota, Campania 23%, Sicilia 28,4%), però in generale nessuna area del Paese vede ascolti in crescita rispetto allo scorso anno, e le regioni del Nord sono piuttosto tiepide (Lombardia, 13,8% di share). Riuscirà Vladimir Luxuria a salvare la situazione?