Anticipazioni Isola dei Famosi 19 maggio: sanzioni e una sorpresa per Matilde Brandi

Fonte: IPA Matilde Brandi all'Isola dei Famosi

Stasera 19 maggio 2024 torna l’Isola dei Famosi 2024, con la conduzione di Vladimir Luxuria e la partecipazione, in veste di opinionisti, di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, con Elenoire Casalegno al posto di Alvin come inviata. Nell’ultima puntata abbiamo salutato Rosanna Lodi, eliminata al televoto. Allo stesso tempo, anche Joe Bastianich, ex volto iconico di Masterchef Italia, ha dovuto abbandonare il reality show di sopravvivenza, per motivi di salute. Cosa succede nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi: le anticipazioni.

Isola dei Famosi anticipazioni della puntata del 19 maggio 2024

In prima serata su Canale5, è attesa la nuova puntata de l’Isola dei Famosi 2024, programma condotto da Vladimir Luxuria dopo Ilary Blasi. Le anticipazioni puntano su Valentina Vezzali, che ha avuto una settimana tutt’altro che facile, anzi, piuttosto turbolenta, a causa degli attacchi del gruppo e della nomination. Invece, è previsto un momento molto dolce per Matilde Brandi, protagonista indiscussa di una sorpresa romantica.

Sempre stando alle anticipazioni, è prevista una sfida tra Khady Gueye e Greta Zuccarello: chi tra le due vince ottiene una ricompensa d’amore, ovvero ha la possibilità di leggere una lettera dall’Italia. In nomination ci sono Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye, Valentina Vezzali, Samuel Peron e Artur Dainese. Il pubblico è chiamato a salvare i naufraghi e, successivamente, è previsto il televoto flash per decretare l’eliminato: i sondaggi dell’eliminato dall’Isola dei Famosi nella puntata del 19 maggio 2024 indicano Valentina Vezzali tra le sfavorite dal pubblico, con il 7,59% dei voti. Invece, il preferito dal pubblico dovrebbe essere l’ex coach di Ballando con le Stelle, con una preferenza di 28,80% dei voti.

Questo è un appuntamento “speciale” per l’Isola dei Famosi, che di solito va in onda al lunedì. Tuttavia, va in onda eccezionalmente alla domenica, e l’ennesimo cambio di palinsesto è anche un modo per “salvare” l’edizione condotta da Luxuria, e per far spazio al nuovo appuntamento di Canale5: domani 20 maggio 2024 va in onda Michelle Hunziker con Io Canto Family. Alla finale del programma non mancano poi molte settimane, quindi è molto difficile l’introduzione di un nuovo naufrago al posto di Joe Bastianich, che ha scelto di ritirarsi per motivi di salute. L’ultima infrazione, invece, è di Matilde Brandi, ed è stata la showgirl stessa a leggere il comunicato: “Dice che ho infranto il regolamento del programma. Lo spirito dell’isola è davvero arrabbiato perché le regole sono state infrante ancora una volta”.

Quando va in onda l’Isola dei Famosi

Questa sera l’Isola dei Famosi 2024 va in onda alla domenica: non è mai successo. La programmazione è stata spostata per far spazio a Io Canto Family, e le voci sulla presunta chiusura anticipata del programma non si placano. Ci sono stati continui cambiamenti, senza considerare i molteplici ritiri. Si parla di “puntata salva crisi”, ma sarà così? Negli ultimi tempi, si fa sempre più insistentemente il nome di Ilary Blasi per l’Isola del prossimo anno. Non ci resta che attendere la puntata per scoprire cosa hanno in serbo per noi gli autori: in studio ritroviamo la conduttrice Vladimir Luxuria e gli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese,