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IPA

Isola L’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi sarà molto diversa da quelle cui siamo abituati. Il pubblico dovrà infatti accettare il fatto che la produzione ha detto addio alla diretta. Sarà dunque tutto registrato, il che vuole dire che si farà a meno del televoto per le eliminazioni.

Una prima volta, dunque, con il vincitore o la vincitrice decisi ancor prima della messa in onda. Un cambio radicale per il format, che si avvicina così a Pechino Express, dove tutto è già stato girato e montato, riducendo i tempi morti e aggiungendo musiche ad hoc.

Quando e dove si registra L’Isola dei Famosi 2026

Le riprese de L’Isola dei Famosi 2026 si terranno a Caramoan, nelle Filippine, dopo le problematiche sollevate per quanto riguarda l’Honduras e la tutela degli autoctoni. Il tutto avverrà dal 12 giugno al 20 luglio, per un percorso che verrà racchiuso in 11 puntate, trasmesse in prima serata su Canale 5.

Come funzionano le puntate

La struttura del nuovo format del reality è la seguente:

prime quattro giornate di registrazione che confluiranno nel primo episodio;

gli episodi dal 2 al 10 corrispondono a circa 3 giorni di registrazione l’uno;

la finale rappresenta la registrazione di 3-4 giorni.

Addio televoto: chi decide le eliminazioni

Il cambiamento più grande riguarda l’assenza del televoto. In un’edizione registrata, del resto, è impensabile che ci sia spazio per il voto da casa. Le eliminazioni saranno quindi decise attraverso tre meccanismi:

prove e sfide tra i concorrenti;

decisioni dirette della produzione;

nomination interne tra i naufraghi.

Chi viene eliminato, però, non esce necessariamente dal gioco. Esiste infatti una chance ulteriore, ovvero approdare all’ultima spiaggia. Si consente così a tutti di restare in gioco e provare a rientrare in corsa.

Due finali per mantenere il segreto

Come detto, il format si avvicina a quello di Pechino Express, ed è qualcosa di visibile anche nella conclusione. Così come per il reality condotto da Costantino della Gherardesca, infatti, anche per L’Isola dei Famosi ci sarà spazio per due finali.

Saranno registrate più versioni per evitare spoiler. Con il vincitore deciso a luglio, infatti, si corre il serio rischio che qualche informazione trapeli, rovinando l’intera messa in onda. Concorrenti e troupe, dunque, non conosceranno l’identità del vincitore o della vincitrice. Lo scopriranno in TV insieme al pubblico (sarà ovviamente presente un notaio per garantire l’integrità del risultato).

Il montepremi

In questa edizione de L’Isola dei Famosi sono posti in palio ben 100mila euro, suddiviso in questo modo: