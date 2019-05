Chi è Carlotta, la figlia di Massimiliano Ossini

editato in: da

Massimiliano Ossini ha un grande orgoglio: la sua bellissima famiglia, centro di tutta la sua vita.

Il famoso conduttore, infatti, in ogni intervista non dimentica mai di rimarcare quanto sia fortunato ad avere una famiglia così coesa e felice. Sua moglie, Laura Gabrielli, è un’imprenditrice ascolana che gli ha regalato i suoi tre “gioielli”, i figli Carlotta, Melissa e Giovanni.

Carlotta è la primogenita e ha appena compiuto 15 anni. Il padre, premuroso nella vita e sui social, non ha esitato a postare una foto padre-figlia con una gigantesca torta di compleanno e un messaggio commovente: “Non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli… grazie a te sono 15 anni che cerco di essere più responsabile nei confronti dell’ambiente… auguri amore mio!”.

La dolcezza e l’attenzione del padre nei confronti della figlia si percepiscono da queste poche righe e la foto fa notare la grande somiglianza tra i due: lo stesso colore di capelli, gli stessi occhi di un azzurro intenso e lo stesso bellissimo sorriso.

Carlotta ha dei lunghi capelli castani ed è una ragazza come tante che ama condividere la sua quotidianità sui social network. In questi giorni le sue Instagram Stories sono piene di auguri di tutte le sue coetanee che, come in un album di ricordi digitale, hanno voluto ricordare i best moments passati con lei per strapparle un sorriso nel suo giorno speciale.

Amante della moda lo stile di Carlotta è perfettamente in linea con i trend del momento del mondo teen: crop top, colori fluo e maglie dalle spalle scoperte rendono il suo stile romantico ma al tempo stesso grintoso, perfetto per un’adolescente che ama seguire le tendenze divertendosi.

La ragazza sta frequentando il liceo classico e pratica la boxe: dal suo profilo Instagram sembra che non si fermi mai e che, tra viaggi in giro per il mondo e selfie con le amiche, la sua vita sia allegra e movimentata.

Carlotta è la sorella maggiore di 3 e ha un rapporto bellissimo con entrambi i fratelli. Melissa, la figlia di mezzo, ha occhi azzurrissimi ed è molto simile a lei mentre Giovanni, il più piccolino ha lo stesso sorriso “furbetto” del papà.

Insomma, la famiglia Ossini somiglia molto a quelle dei film: uniti, felici e bellissimi sono un esempio da seguire non solo davanti alla tv ma nella vita.