Cucina Botanica è mamma, gli auguri di Antonella Clerici a Carlotta Perego

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Antonella Clerici

Una bellissima notizia per i fan di Cucina Botanica: la food influencer, nota sui social per le sue ricette vegetali, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove la creator ha condiviso con i suoi numerosi follower le prime foto con la sua bambina e il marito Simone Secchi.

Cucina Botanica mamma per la prima volta: l’annuncio su Instagram

“La primavera più speciale di tutte. È arrivata Baby Botanica, il nostro fiore tanto atteso. Stiamo benissimo”. Queste le prime parole di Carlotta Perego, conosciuta sui social come Cucina Botanica, che accompagnano una serie di scatti dolcissimi che testimoniano l’inizio della vita in tre.

Un carosello di foto che mostra la bellezza dei primi attimi insieme alla loro bimba: la food influencer è stata immortalata col marito mentre ammirano con uno sguardo innamorato la loro piccolina appena nata. E ancora la culla dell’ospedale, i fiori ricevuti e le prime polaroid che hanno cristallizzato nel tempo uno dei momenti più unici e belli della vita di Carlotta e del marito Simone.

La notizia dell’arrivo di Baby Botanica è stato accolto da fan e amici con tantissimo affetto. Come tanti colleghi, Carlotta ha deciso di mantenere la privacy della neonata, senza svelare il volto e il nome. La creator è stata travolta da un’ondata d’amore, commenti dolcissimi e congratulazioni per la nascita della piccola, tra i quali spicca quello di Antonella Clerici, che ha lasciato scritto: “Auguri Carlotta”, con tanti cuoricini rossi a corredo.

Solo pochi giorni fa Perego aveva pubblicato degli scatti di uno shooting di famiglia con il pancione, in compagnia del marito Simone e del loro cane Fiocco, accompagnandoli a una tenera riflessione. “Ormai manca poco e stavo pensando che dovrei dire grazie ai noi due del passato, grazie perché piano piano siamo arrivati qui così sereni e grati”, ha scritto l’influencer.

Che ha aggiunto: “È stato magnifico essere “solo noi due” (e Fiocco) per tanto tempo, nessuno al mondo saprà mai quanto ho amato camminare con te per oltre un decennio. Ora avremo il privilegio per nulla scontato di insegnare a camminare a un’altra persona… E mi sento ufficialmente pronta, felicissima, emozionata. Saluto la nostra “vecchia vita” con qualche lacrima di nostalgia, come si fa prima di partire per un lungo viaggio, ma non vedo l’ora di iniziare questo capitolo nuovo”.

Cucina Botanica, l’annuncio della gravidanza

L’influencer aveva annunciato la gravidanza con un video realizzato insieme al marito Simone Secchi lo scorso novembre. “In questi anni abbiamo cucinato davvero di tutto. Dolci, salati, lievitati, vellutate, torte, biscotti. Abbiamo sperimentato, sbagliato, imparato, condiviso tutto durante questo percorso. Abbiamo scoperto che in cucina, come nella vita, il processo dà tanta soddisfazione quanto il risultato”, avevano detto da dietro il bancone della loro cucina.

“Ma adesso abbiamo deciso di fare qualcosa di completamente nuovo. Di lanciarci in una ricetta che non si trova nei libri, che non ha dosi o istruzioni precise, ma che si impara passo dopo passo. Ci vorrà tempo, perché è una preparazione lenta che richiederà molta pazienza. E pur seguendo tutto la lettera, qualcosa di imprevedibile ci sarà sempre”, aveva raccontato la coppia svelando così ai fan la splendida notizia, mostrando un paio di scarpette da neonato.

“E anche questa volta non vediamo l’ora di scoprire il risultato, godendoci il processo nel frattempo. Ah, e come in tutte le ricette migliori, l’ingrediente segreto è l’amore”.