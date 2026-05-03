Carlotta Mantovan, negli auguri alla figlia Stella il dolce ricordo di Fabrizio Frizzi

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IPA Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Il 3 maggio è una data molto speciale per Carlotta Mantovan, proprio oggi si celebra infatti il compleanno della figlia Stella che, quest’anno, compie 13 anni, salutando definitivamente l’infanzia. L’affettuosa mamma, con uno strappo al solito riserbo, ha scelto di celebrare la sua piccola sui social, in un post che si offre come dolce ricordo del papà Fabrizio Frizzi.

Stella Frizzi compie 13 anni

Il 3 maggio 2026 Stella Frizzi diventa ufficialmente una teenager. La figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi compie 13 anni e la mamma celebra l’importante ricorrenza con un dolce post social. Sul proprio profilo Instagram, la giornalista ha condiviso due foto di Stella ancora bambina, tenera neonata di bianco vestita che con la piccola manina stringe forte mamma e papà.

Due gli scatti, due le mani adulte che appaiono. La prima è proprio quella di Carlotta, la seconda è una mano maschile, si tratta di quella del papà Fabrizio. Così Mantovan ha scelto di ricordare, con discrezione, il compagno scomparso e che, seppur non ci sia più, continua a rappresentare una figura importante per la piccola Stella. Gli auguri sono infatti al plurale, “la nostra teenager” scrive Carlotta, sottolineando come Fabrizio sia sempre al suo fianco nella grande avventura dell’essere genitori.

Sotto il post commenti affettuosi di fan e amici, compreso qualche nome famoso. Antonella Clerici, grande amica di famiglia, manda una tenera emoticon alla “Stella del mio cuore”. Auguri anche dalla conduttrice Eleonora Pedron e da Francesca Vaccaro, la costumista moglie di Carlo Conti.

Il tenero ricordo di Fabrizio Frizzi

Nel post condiviso da Carlotta Mantovan si nasconde anche un ulteriore dettaglio dedicato a Fabrizio Frizzi. Tra gli hashtag scelti dalla giornalista ne compare anche uno che recita “verso l’infinito e oltre”, la più celebre battuta di Buzz Lightyear, l’astronauta giocattolo protagonista della saga di Toy Story. Buzz è il miglior amico del cowboy Woody, cui fu proprio Fabrizio Frizzi a dare la voce.

La nuova vita di Carlotta Mantovan

Dopo lunghi anni di dolore, durante i quali Mantovan ha scelto di andare a vivere nella campagna della Provenza francese per permettere alla figlia di crescere serena e lontana dalla pressione mediatica, la giornalista torna oggi a riprendere in mano la propria vita, personale e professionale. Concorrente di Ballando con le stelle, è oggi spalla di Antonella Clerici nella seguita trasmissione È sempre mezzogiorno.

“Mia figlia è cresciuta in modo sereno e questo mi permette di poter tornare nel mondo del lavoro” ha raccontato a Oggi, svelando anche di essere felice in una nuova relazione. “Quella con Fabrizio è stata una storia irripetibile, ma rinascere significa non chiudere il cuore all’amore”.

Carlotta e Fabrizio Frizzi si conobbero nel 2001, quando lei era concorrente e lui presentatore di Miss Italia. Il loro fu un colpo di fulmine che riuscì a sconfiggere i pregiudizi legati alla grande differenza d’età. Dopo dieci anni d’amore, le nozze nel 2014, a un anno di distanza dalla nascita di Stella. Il matrimonio durò appena pochi anni, perché nel 2018 Fabrizio Frizzi morì a causa di un’emorragia celebrale ad appena 60 anni, allora Stella aveva solo 5 anni. Nel giorno del suo compleanno, qualcuno le ha ricordato che “il tuo papà ti protegge da lassù”.