Carlotta Mantovan torna in tv, “la vedova di Fabrizio Frizzi al posto della moglie di Amadeus”

La giornalista e conduttrice lavorerà di nuovo con Antonella Clerici che, dopo la scomparsa del marito, non le ha mai fatto mancare tutto il suo supporto

IPA Carlotta Mantovan

Un gradito ritorno in tv, quello di Carlotta Mantovan. A due anni dall’ultima apparizione sul piccolo schermo, quando ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, la vedova di Fabrizio Frizzi è pronta a cimentarsi in una nuova avventura professionale. Sarà a È sempre mezzogiorno, condotto dall’amica Antonella Clerici.

Carlotta Mantovan nel cast di È sempre mezzogiorno

Come riporta Affari italiani, Carlotta Mantovan è la new entry di È sempre mezzogiorno, il programma di successo di Antonella Clerici che tornerà in onda su Rai 1 il prossimo settembre. La 42enne prenderà il posto di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus che era presente dal 2020.

Non è chiaro se questo cambio sia dipeso da una chiara volontà della soubrette napoletana o se sia stata la produzione, magari in accordo con la Clerici, a chiedere un cambiamento per apportare un po’ di novità al format. Di certo l’addio di Giovanna alla trasmissione allontana ancora di più la famiglia di Amadeus dalla tv di Stato.

La scelta della Mantovan appare comunque in linea con quello che è È sempre mezzogiorno, un cooking show garbato e spensierato dove sicuramente Carlotta sarà la nota più dolce. Senza dimenticare che l’ex modella ha già avuto modo di collaborare con Antonellina a Portobello.

Tra le due c’è sempre stato un legame speciale, diventato ancora più forte dopo la scomparsa dell’amato Fabrizio Frizzi. Un’amicizia che le dirette interessate hanno sempre definito molto importante.

La nuova vita di Carlotta Mantovan senza Fabrizio Frizzi

Dopo il grave lutto che l’ha colpita, Carlotta Mantovan ha deciso di andare a vivere in Francia, in un piccolo paesino immerso nella natura, con la figlia Stella, avuta undici anni fa dal famoso conduttore. Questa scelta le ha permesso di ricostruire la sua vita in serenità, circondata dall’affetto delle persone a lei più care.

Molto probabilmente ora tornerà in pianta stabile a Roma, per poter lavorare in Rai. Intanto pare aver trovato un nuovo amore. Dopo tanto dolore, Carlotta non si è infatti preclusa la possibilità di essere nuovamente felice.

I settimanali Diva e Donna e Gente hanno recentemente pubblicato delle foto che ritraggono la conduttrice e giornalista insieme a un uomo misterioso, mentre passeggiano felici con Stella, sul litorale laziale di Maccarese. Secondo le indiscrezioni, l’uomo sarebbe di nazionalità francese e avrebbe conquistato il cuore di Carlotta grazie alla sua discrezione e semplicità.

La relazione tra la Mantovan e il suo nuovo compagno sembra essere ormai consolidata. I paparazzi li hanno immortalati anche per le strade di Roma, dove si sono goduti dei momenti di spensieratezza insieme alla figlia e al cagnolino Luna. In queste immagini la complicità tra i tre è evidente, con Stella che si mostra affettuosa anche nei confronti dell’uomo, segno di una buona intesa familiare.

Nonostante il dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi, Carlotta ha scelto di aprire nuovamente il cuore all’amore, senza dimenticare il passato. Del resto in un’intervista, aveva dichiarato: “Con Fabrizio è stata la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore”.