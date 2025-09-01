Carlotta Mantovan su Instagram con la figlia Stella Frizzi: la foto è commovente

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Carlotta Mantovan sorride su Instagram con la figlia Stella Frizzi, nata dall’amore per Fabrizio Frizzi. Una foto commovente e dolcissima in cui la piccola sfoggia un sorriso che ricorda tantissimo quello del suo papà.

Da sempre lontana dai riflettori e dai gossip, Carlotta Mantovan ha voluto condividere su Instagram una rarissima foto insieme alla figlia Stella. La piccola, nata nel maggio del 2013 dal legame con Fabrizio Frizzi, oggi ha 12 anni e assomiglia moltissimo al suo famoso papà. Nello scatto la giornalista e la figlia sorridono felici. “Amore mio”, ha scritto la Mantovan, aggiungendo tantissimi cuori.

Il viso di Stella Frizzi nella foto è leggermente oscurato con dei cuoricini maxi per proteggere la sua privacy, ma il sorriso è ben visibile. Proprio su questo dettaglio si sono concentrati i followers che hanno commentato lo scatto. “Un abbraccio Stella, hai il sorriso del tuo papà”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Il sorriso è uguale a quello del papà” oppure “Stella ha lo stesso sorriso del papà”. In effetti la somiglianza con Fabrizio Frizzi è forte e il conduttore, scomparso nel 2018, è stato spesso ricordato proprio per via del suo sorriso e della sua grande dolcezza.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha segnato inevitabilmente la storia della televisione, ma soprattutto la vita di Carlotta Mantovan e Stella Frizzi. Dopo la morte del conduttore madre e figlia si erano trasferite in Francia e solo di recente hanno scelto di tornare a vivere in Italia. Nonostante la sofferenza, la conduttrice ha parlato spesso di Frizzi, ricordando il loro grande amore e la bontà del presentatore.

“Credo sia un lavoro quotidiano, non succede che un giorno volti pagina, piuttosto impari a convivere con il dolore […] Stella è il motore della mia vita, quindi per forza bisogna cercare di andare avanti facendole sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività”, aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera, svelando di parlare spesso del presentatore a sua figlia. “Le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà… io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto”, aveva spiegato.

L’amore immenso di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan

Per sedici anni Carlotta Mantovan è rimasta accanto a Fabrizio Frizzi. Un amore grande e immenso, nato durante Miss Italia e che ha sfidato i pregiudizi legati alla loro differenza d’età. Il colpo di fulmine nel 2001, poi la nascita di Stella nel 2013 e la nozze, celebrate un anno dopo nella chiesa di Sant’Arcangelo Gabriele di Roma.

Poi il malore nel 2017, durante le registrazioni del programma L’Eredità. Il conduttore all’epoca venne ricoverato per una ischemia cerebrale lieve al policlinico Umberto I e, dopo gli accertamenti e un periodo di riposo, tornò in televisione. Nel 2018, appena cinque mesi dopo l’ictus, le condizioni del presentatore erano improvvisamente peggiorate, portandolo ad un ricovero d’urgenza a causa di una emorragia cerebrale. Era il 25 marzo, Fabrizio Frizzi sarebbe deceduto il giorno successivo a soli 60 anni lasciando un enorme vuoto nel suo pubblico e nella vita di chi lo aveva amato.