Carlotta Mantovan innamorata con il nuovo fidanzato e la figlia Stella Frizzi

Carlotta Mantovan torna a sorridere con il nuovo fidanzato e la figlia Stella Frizzi. La conduttrice ed ex modella è stata immortalata a Roma durante un’uscita insieme all’uomo che è riuscita a regalarle nuovamente la felicità dopo il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi.

Negli scatti pubblicati dal settimanale Gente, Carlotta è a pranzo in un ristorante romano. Insieme a lei ci sono la figlia Stella, nata dal legame con l’amatissimo Fabrizio Frizzi, e il nuovo fidanzato con cui l’intesa sembra davvero forte.

Carlotta Mantovan innamorata con il nuovo fidanzato

Nelle immagini Carlotta sorride mentre parla con il fidanzato e con la figlia. Si scambia sguardi complici con l’uomo e accarezza il viso di Stella. Dopo anni di dolore e sofferenza, l’ex modella sembra aver trovato la serenità e l’equilibrio che cercava.

Dell’uomo al suo fianco non sappiamo quasi nulla. L’unica certezza è che i due si sarebbero conosciuti durante il soggiorno in Francia di Carlotta. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, la Mantovan aveva scelto di lasciare l’Italia insieme alla figlia Stella, in cerca di pace e tranquillità.

Si era dunque trasferita in un piccolo villaggi francese, circondata dalla Natura e dagli animali. “Faccio una vita molto semplice – aveva confessato al settimanale Oggi -. Vivo in una piccola casa in mezzo alla campagna nel nord della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati. Vivo in una piccola comunità rurale”.

“Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio […] Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo”. E proprio l’amore per i cavalli le avrebbe permesso di incontrare, durante il soggiorno in Francia, un uomo speciale che ora è al suo fianco.

Dagli scatti traspare chiaramente il legame fortissimo dell’uomo non solo con Carlotta Mantovan, ma anche con Stella che, come ha raccontato la conduttrice più volte, “assomiglia molto a Fabrizio. Lei ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità”.

L’amore di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Un amore da favola, quello fra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi. Travolgente e romantico, terminato bruscamente con la scomparsa del presentatore de L’Eredità. I due si erano conosciuti durante Miss Italia e, nonostante i 25 anni di differenza, si erano innamorati da subito. “È stato un amore al primo sguardo, un amore travolgente”, racconterà lei tempo dopo.

Un legame segnato dalle nozze, celebrate nel 2014, e dalla nascita della figlia Stella. “Ho assistito al parto – aveva spiegato Frizzi -. Ho fatto il corso e se non l’avessi fatto sarei svenuto subito. Con una figlia le priorità si rimescolano”. “Lotto per vederla crescere”, aveva rivelato nel gennaio del 2018, appena due mesi dopo del malore e della sua tragica scomparsa.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha ricevuto il sostegno degli amici più cari, da Antonella Clerici a Carlo Conti. Con forza e coraggio ha provato a ricostruire la sua vita, concentrando tutte le sue energie sul benessere di Stella. Oggi, a distanza di anni, il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora vivo e forte, ma Carlotta è tornata a sorridere e a regalarsi un po’ di meritata felicità.